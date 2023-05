Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: lunes 1 de mayo de 2023

Empieza mayo de la mejor forma posible, con un puente alargando el fin de semana, y con una amplia oferta entre los principales servicios de streaming. Desde una complejísima intriga de viajes en el tiempo, hasta una sitcom policíaca, pasando por un coming of age caníbal y el young adult más lucrativo de la historia, no va a haber forma de mantener la distancia con Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video.

'Tenet' (Netflix)

Tenet Warner Bros.

Este verano volvemos a tener cita con Christopher Nolan gracias a Oppenheimer. Ocurrirá cuando aún no nos hemos repuesto del rompecabezas espaciotemporal que propuso en su última película: ese blockbuster maldito que vino para salvar los cines en plena pandemia, y que se quedó con nosotros para siempre gracias a una amistad cuya belleza podía rivalizar la de Casablanca: aquella que compartían, a través de inversiones y pinzas, John David Washington y Robert Pattinson.

'Hasta los huesos: Bones and All' (Amazon Prime Video)

'Hasta los huesos', de Luca Guadagnino

Parecía un poco meme el que Luca Guadagnino, luego de dirigir a Armie Hammer en Call Me By Your Name y de que este fuera acusado de ciertos inquietantes fetiches, dirigiera un drama juvenil sobre canibalismo. Con Timothée Chalamet, además. Hasta los huesos no se llegó a librar de él en su recepción, pero más allá del curioso timing presumió de la profundidad y ambición dramática a las que acostumbra el cineasta italiano. El film le hizo ganar el premio a Mejor director en Venecia.

'Los juegos del hambre' (HBO Max)

Jennifer Lawrence dio vida a la rebelde Katniss Everdeen en 'Los juegos del hambre' Lionsgate

El 17 de noviembre de 2023 se estrena Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes. Se trata de una precuela centrada en la juventud del pérfido presidente Snow, y seguramente antes de su llegada a salas a más de uno le apetezca revisar la saga, o incluso descubrirla. Para ir empezando, nada mejor que acudir a HBO Max y ponerse con el film inaugural: ese que adaptó la novela de Suzanne Collins con el magnético protagonismo de Jennifer Lawrence y aseguró la rentabilidad de una saga que aún tiene mucha vida por delante.

'Brooklyn Nine-Nine' (Netflix)

Andy Samberg en 'Brooklyn Nine-Nine' Cinemanía

Estamos acostumbrados a que las series policiales estén marcadas por casos difíciles y dramas asaltados por acción. Brooklyn Nine-Nine tiene mucho de eso, pero con la cotidianidad de la sitcom y la bondad de unos personajes que, al parecer, solo existen en la televisión. En Netflix tienes ocho temporadas para disfrutar de las andanzas de Jake Peralta (Andy Samberg) y compañía, y nunca es mal momento para empezar.

