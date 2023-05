Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 21 de mayo de 2023

El domingo es buen día para ponerse a ver películas o descubrir series. Eso sí, sin tampoco tener que pensarlo mucho, ni a la hora de elegirlas ni cuando afrontas el visionado. De forma que vienen muy bien ficciones de efectividad probada, con fama de entretenidas y que sirvan para una distracción de altura, por muy endeble que pueda ser el argumento sobre el que sustentan. En cuanto a levantar entretenimientos sofisticados sobre el vacío más lacerante, Guy Ritchie es todo un maestro.

El director británico estrenó hace poco The Covenant en EE.UU.: un thriller bélico con Jake Gyllenhaal como protagonista. Es un film que ilustra la variedad de registros en la que Ritchie puede jugar, pero sin duda nunca está más cómodo que cuando recluta a Jason Statham y se ve inmerso en una socarrona ficción gangsteril. Snatch: Cerdos y diamantes supuso la consolidación de ambos tras Lock & Stock, y los años no han pasado por ella: sigue siendo divertidísima y se pasa en un suspiro.

The White Lotus (HBO Max)

En los últimos años se ha dado una afloración muy curiosa de ficciones que se burlan de las élites. The White Lotus no tiene la ferocidad de Succession ni la mirada caleidoscópica de Parásitos, pero sí una capacidad para entretener que no le anda a la zaga ni a Bong Joon-ho ni a su prima de HBO Max. En el catálogo de la plataforma tiene disponibles dos temporadas, mientras que la tercera ya está en camino.

Sonic 2: La película (Amazon Prime Video)

Sonic fue una de las últimas películas en estrenarse antes de la crisis pandémica, y Sonic 2 una que llegó cuando esta apuntaba a concluir. Es una casualidad sin mayor importancia, pero una que posiblemente acompañe por siempre la imagen de este díptico. La superada maldición de las adaptaciones de videojuegos al cine tiene aquí a un exponente algo anecdótico, pero muy disfrutable a cuenta de la interpretación de Jim Carrey como Robotnik. Mucho más pasado de rosca en la secuela, claro.

Arrested Development (Netflix)

Y ya que hablábamos de Succession… esta serie ya tiene sus años, pero sorprende lo mucho que se parece su planteamiento y personajes a lo que más tarde hizo Jesse Armstrong con los Roy. En este caso el humor negro va tirando más hacia lo absurdo, pero la mezquindad es más o menos la misma y quizá sea un buen plan alternativo a The White Lotus.