Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 14 de mayo de 2023

El catálogo de Netflix está repleto de joyas animadas. Podremos ponerle mil peros a su modelo de negocio o a los desmanes que está cometiendo con las cuentas compartidas, pero lo cierto es que la plataforma de streaming tiene interés en impulsar las posibilidades del medio. Y ahí se vislumbra tanto un milagro como Arcane como la adquisición de contenidos muy jugosos para el catálogo. Ya sea en forma de anime, o de un cine superheroico apasionante que pronto va a tener continuidad.

Ataque a los titanes (Netflix)

La profundidad política y psicológica de este anime inaugurado en 2013 se acerca a la década desafiando a su público, con un rigor y arrojo que muchos no percibíamos desde Neon Genesis Evangelion. Con esta epopeya distópica, centrada en un joven líder destinado a condenar a la humanidad mientras intenta salvarla, el anime ha alcanzado una profundidad insólita en paralelo a una intensidad visual que rompe los esquemas. Mucha suerte olvidando los rostros inexpresivos de los titanes.

Un pequeño favor (HBO Max)

Paul Feig quiso alejarse de las desagradables (e injustas) reacciones a su Cazafantasmas femenino para volver a rodearse de actrices de inigualable carisma (Blake Lively y Anna Kendrick) y limitar sus aspiraciones comerciales. Aún así, Un pequeño favor no ha dejado de encontrar público desde que se estrenó en 2018, gracias a una equilibrada propuesta que aúna el humor negro con giros siniestros y descabellados.

Carnival Row (Amazon Prime Video)

¿Orlando Bloom y Cara Delevingne? Sonaba a propuesta descabellada (sobre todo porque Delevingne bien podría devorar a nuestro querido Legolas), pero el caso es que el tándem funciona. Así lo ha demostrado con dos temporadas muy queridas por los fans del fantástico, en torno a la investigación de unos asesinatos en la ciudad neovictoriana de Burge. Produce, como podríamos imaginar, Guillermo del Toro.

Spider-Man: Un nuevo universo (Netflix)

Este 2 de julio tenemos una cita con Spider-Man: Cruzando el multiverso, secuela de Spider-Man: Un nuevo universo. Los atractivos de esta segunda parte parecen haber pasado por reforzar la deslumbrante inventiva animada de la película inicial: esa a la que no le costó mucho convertirse en la mejor versión del trepamuros desde los dos primeros films de Sam Raimi. ¿Es para tanto? Compruébalo, si aún no lo has hecho.

