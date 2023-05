Qué ver en la Fiesta del Cine 2023: películas recomendadas (que no son 'Guardianes de la galaxia 3')

La nueva Fiesta del Cine ha coincidido con la presencia de una película Marvel en las carteleras. Esta es Guardianes de la Galaxia: Volumen 3, con lo que es muy probable que durante los cuatro días que durará esta nueva edición (15, 16, 17 y 18 de mayo) sea el film de James Gunn el que más afluencia de público garantice. Y bien estará, posiblemente las cifras de esta iniciativa de la FECE (Federación de Cines de España) serán mucho más ostentosas gracias a esto, pero hay vida más allá del MCU.

Super Mario Bros: La película

Por ejemplo en lo relativo al que, mira tú por dónde, es el film más taquillero en lo que llevamos de año. Illumination Entertainment se asoció con Nintendo para darle al fontanero bigotudo una adaptación a la altura, y el resultado (si bien sin grandes críticas) ha complacido a una parte notable de la población mundial. Es poco probable que aún no la hayas visto, pero si es así que mejor ir ahora que va a costar 3.50 euros.

Love Again

También puede ser una buena ocasión para pasar el rato con una comedia romántica. Love Again, remake de la alemana Un mensaje para ti, nos presenta a una mujer (Priyanka Chopra) que acaba de perder a su prometido, y desahoga su dolor escribiéndole mensajes al móvil del fallecido. Este número, sin embargo, ha sido reasignado a un periodista (Sam Heughan), con lo que el enredo está servido. Y tiene a Céline Dion y a Nick Jonas (pareja en la vida real de Chopra) como estrellas invitadas.

Book Club- Ahora Italia

La primera Book Club supuso la oportunidad de que grandes damas del cine estadounidense se unieran en un vehículo de añejo lucimiento. Book Club- Ahora Italia busca prolongar el tiempo de disfrute llevando este club de lectura a, pues eso, Italia, con el protagonismo recobrado de Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen.

Marlowe

El detective Philip Marlowe, creado por Raymond Chandler, ha protagonizado grandes películas en el pasado y le han puesto rostro Humphrey Bogart o Elliot Gould. Solo alguien como Liam Neeson se atrevería a lidiar con un precedente así, uniéndose a Neil Jordan (En compañía de lobos) como director para un nuevo caso de Marlowe donde además comparte cartel con Diane Kruger y Jessica Lange.

Asedio

Miguel Ángel Vivas siempre es garantía de una velada infartante y vertiginosa en la sala. Ahí están Secuestrados y Tu hijo para confirmarlo, habiendo vuelto por todo lo alto con la visceral experiencia de una antidisturbios (Natalia de Molina) frente a un desahucio que sale mal.

Jeepers Creepers: El renacer

La tercera entrega de Jeepers Creepers indignó tanto al fandom que ocurrió lo que tenía que ocurrir: un reboot que intentara devolverle la credibilidad a la saga. A tenor de las críticas no lo ha conseguido del todo, pero siempre está bien acudir a la sala sin más pretensiones que ver gore y gente siendo asesinada con aceptable regularidad.

Suzume

En su momento Makoto Shinkai logró con Your Name la película de anime más taquillera de la historia, de forma que con el prestigio que le venía acompañando se consolidó como el nuevo Hayao Miyazaki. Luego de El tiempo contigo, Suzume es su enésima maravilla animada, con los habituales amoríos adolescentes poniendo en jaque el destino de Japón.

Beau tiene miedo

Si te gustaron Hereditary y Midsommar... no es ninguna garantía de que te vaya a gustar Beau tiene miedo. Ari Aster, en su película más personal, ha puesto en pie tres angustiosas horas donde Joaquin Phoenix lo pasa terriblemente mal, envuelto en una pesadilla cósmica. Su humor surrealista no es para todo el mundo, pero por qué no probar.

La hija eterna

El díptico de The Souvenir y The Souvenit: Part II han convertido a Joanna Hogg en un nombre clave del actual cine independiente. Para su nueva película (que tristemente tendrás que esmerarte en buscar por las carteleras) ha vuelto a contar la complicidad de Tilda Swinton en un exquisito cuento gótico que da inicio cuando una madre y una hija regresan a su antigua casa.

Posesión infernal: El despertar

Por último, otro reboot además del de Jeepers Creepers, en este caso uno con el que la crítica ha tenido más clemencia. El despertar se aleja de la iconografía de Sam Raimi para ubicarse en un sombrío edificio de apartamentos donde, esta vez, una madre y sus hijos son las víctimas del Necronomicón. El humor negro propio de la franquicia (y las motosierras) siguen presentes, no os preocupéis.

