¿Qué significa la escena poscréditos de 'Black Adam' para el universo DC?

[Esta noticia contiene spoilers de Black Adam]

“Bienvenido a casa”, respondió Dwayne Johnson enigmáticamente cuando le preguntaron si Black Adam introduciría el regreso de Henry Cavill como Superman. No era una pregunta al azar. En las últimas semanas se han fortalecido los rumores de que el actor volvería al Universo DC tras varios años apartado del personaje. Sin contar La Liga de la Justicia de Zack Snyder, Cavill lleva sin arrimarse a la saga desde 2017 (con el varapalo de la Liga de la Justicia apócrifa), pero según trascendió Johnson estaba muy interesado en que Black Adam fuera la lanzadera para su retorno. Al fin y al cabo el antihéroe que viene a interpretar sería el ser más poderoso del mundo… si no existiera Superman.

Johnson ha insistido tanto en un futuro enfrentamiento entre Black Adam y Superman como en otro duelo entre dicho personaje y Shazam. De hecho, Black Adam iba a ser originalmente el villano del film que terminó protagonizando Zachary Levi, pero en DC pensaron que Johnson merecía una aventura propia y así hemos llegado a Black Adam, que se estrena hoy en cines. Previamente habíamos sabido que Johnson, empeñado en traer de vuelta a Cavill, tuvo que enfrentarse al desacuerdo de Walter Hamada, presidente de DC Films. No obstante, y al hilo de la nueva gestión de David Zaslav como CEO, Hamada está a punto de abandonar la compañía, y esta disminución de su poder ha llevado a que Johnson se salga con la suya.

Así que confirmado, Henry Cavill aparece en Black Adam. Y, como es tradición, lo hace en una escena poscréditos: la única que encontramos en la película dirigida por Jaume Collet-Serra. Esta nos presenta a Teth-Adam habiendo aceptado su rol de guardián de Kahndaq, una vez se ha enfrentado a la Sociedad de la Justicia de América y ha llegado a unir fuerzas con ellos contra una amenaza común. Pero la tranquilidad dura poco, pues un dron aparece en la guarida de Teth-Adam a través del cual Amanda Waller (Viola Davis) quiere comunicarse con el antihéroe. Su mensaje es claro: mientras el personaje de Johnson no salga de Kahndaq, no tendrá problemas con Waller.

Pero Black Adam no está de acuerdo, y ante su negativa Waller amenaza con recurrir a ayuda de “otros planetas”. Por toda respuesta Black Adam destruye el dron, y es entonces cuando alguien desciende de las alturas. No es otro que el Superman de Cavill, y según le dice a Johnson que “tenemos que hablar” la pantalla funde a negro. Se trata de un cliffhanger prometedor, aunque no especialmente claro de ubicar en el futuro inmediato de DC, marcado por varias continuidades distintas. Ahí está la de Joker y su futura secuela, y la de The Batman y todo el entramado cinematográfico/televisivo que está desarrollando Matt Reeves.

Por otra parte, sí, está la línea principal, donde se alojan más películas y a la que pertenece Black Adam. No es descabellado que volvamos a ver a Johnson en ¡Shazam! La furia de los dioses departir con su enemigo clásico (la película de David F. Sandberg se estrena el 17 de marzo de 2022), así como hay posibilidades de que se asome también en Aquaman and the Lost Kingdom (25 de diciembre de 2023) o, claro, The Flash. La película protagonizada por Ezra Miller promete poner orden en la convulsa continuidad de DC, prevista tras muchos problemas y retrasos para el 23 de julio de 2023. Pero entretanto, ¿qué hay de Cavill? El actor no ha estado desocupado en los años transcurridos desde Liga de la Justicia, conservando el abrazo del público gracias a The Witcher.

Al mismo tiempo, supimos recientemente que en Warner se han decidido por fin a empezar a desarrollar una secuela de El hombre de acero. Aquí tendría lugar el regreso oficial de Cavill, pero como el proyecto se encuentra aún en una fase temprana parece que tendremos que conformarnos en lo sucesivo con cameos estilo Black Adam. Siempre teniendo en perspectiva que algún día ambos personajes cruzarán los puños, y será espectacular.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.