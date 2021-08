“Que le jodan a tu libertad”: Arnold Schwarzenegger insiste en que todos llevemos mascarilla

Luego del salto de Arnold Schwarzenegger a la política (que culminó con su elección como gobernador de California), el actor se ha erigido como una figura de autoridad frente a los turbulentos acontecimientos que sacuden EE.UU. en los últimos tiempos. No hay más que recordar su épica reacción al asalto del Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump a principios de este año (reacción que culminó con él sosteniendo la espada de Conan, el bárbaro), y en esta misma línea se ha pronunciado recientemente acerca de las precauciones que debe tomar la población frente al COVID-19. Sobre todo, ahora que la variante Delta vuelve a arrojarnos a una situación delicada.

Schwarzenegger ha mantenido una charla con la periodista de la CNN Bianna Golodryga y con el teniente coronel retirado Alexander Vindman, de la que se extraen unas declaraciones donde la estrella arremete contra el argumentario de la gente que parece no tomarse el coronavirus lo bastante en serio. “Hay un virus y mata gente. Y lo único que lo previene es vacunarse, llevar mascarillas, el distanciamiento social, lavarte las manos todo el tiempo y no pensar ‘bueno, eso interfiere en mi libertad’”, declara el protagonista de Terminator.

“No, que le jodan a tu libertad. Porque la libertad tiene obligaciones y responsabilidades. No puedes decir simplemente que tienes derecho a lo que sea. Cuando afecta a otras personas, se vuelve algo serio. Sí, tienes la libertad de no llevar mascarilla pero, ¿sabes qué? Eres un idiota si no te pones mascarilla. No quiero criminalizar a nadie, solo me gustaría que todos trabajáramos juntos. Dejemos de pelear: hay un virus y es mejor estar vacunado y llevar mascarilla”. Las palabras de Schwarzenegger son especialmente pertinentes más allá del arraigo de la variante Delta, a causa de la cantidad de negacionistas y antivacunas que esparcen desinformación por Internet.

El último caso, y uno de los más rocambolescos, tuvo que ver con la película Soy leyenda, de la que hubo quien insistió en que había profetizado el coronavirus, y también lo que podía ocurrir una vez todo el mundo estuviera vacunado. Argumentaron que el virus que convierte a la población en zombies dentro del film de Will Smith estaba originado por una vacuna, pero ni siquiera eso era cierto: se trataba de una tergiversación del argumento para manipular a la gente.

