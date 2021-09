¿Qué hacer si despiertas en una comedia de intercambio de cuerpos?: clip de '¿Quién es quién?'

Las comedias de intercambio de cuerpos son un subgénero inusualmente prolífico que ha dado títulos clásicos como Big (1988), ¡Este cuerpo no es el mío! (2002), Ponte en mi lugar (2003) o el filme de animación Your Name (2016), que la producción francesa ¿Quién es quién?, dirigida por Jean-Patrick Benes, lleva al paroxismo multiplicando las posibilidades de la propuesta.

¿Y si en vez de, como es lo habitual, asistir al intercambio de cuerpos entre dos personajes, el extraño fenómeno atacara a una familia entera, que un día despierta con las mentes de cada uno de sus miembros intercambiadas entre sí?

Esa es la situación que se le plantea a la familia Morel en ¿Quién es quién?, de modo que la pequeña Chaca, de 6 años, está en el cuerpo del padre, el padre en el cuerpo de su hijo adolescente, el hijo en el cuerpo de la hermana mayor, la hermana mayor en el cuerpo de la madre y la madre en el cuerpo de Chacha...

Alexandra Lamy y Franck Dubosc (la pareja protagonista de Sobre ruedas, 2018) encabezan el reparto de esta comedia, completado por Christiane Millet, Rose de Kervenoael, Mathilde Roehrich y Nils Othenin-Girard.

¿Quién es quién? se estrena en cines el 10 de septiembre.

