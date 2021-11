Qué ha sido del reparto de ‘Mi chica’ 30 años después

"La vida no es solo muerte. No ignores a los vivos", nos enseñaba Jamie Lee Curtis en Mi chica (1991), el filme del desaparecido Howard Zieff que incrementó la popularidad de Macauley Culkin y nos dio a conocer a la joven Anna Chlumsky. Su historia tendría continuación con una secuela de 1994, que muy pocos recuerdan y a la que Culkin no podía regresar después del trágico final del título original. Han pasado más de 30 años desde que la película fuera estrenada en Estados Unidos- y aterrizara a España unos meses después-, pero sus protagonistas continúan igual de presentes en nuestras vidas.

Anna Chlumsky era Vada Sultenfuss

Anna Chlumsky Cinemanía

Muchos no han advertido aún que Amy Brookheimer de Veep es también la pequeña Vada Sultenfuss. Su papel en la serie de HBO provocaba estos años que la actriz optara hasta a seis nominaciones a los Emmy (cinco de forma consecutiva). El culmen a una carrera que comenzaba con su participación en Mi chica, su primer papel protagonista cuando contaba con 10 años.

A finales de los 90 y principios de los 2000 la actriz hacía un parón en el cine y la TV, que aprovechaba para terminar sus estudios en la Universidad de Chicago. Su regreso llegaría con otras ficciones relevantes como Hannibal y Halt and Catch Fire.

Macaulay Culkin era Thomas J. Sennett

Macaulay Culkin Cinemanía

Culkin es una de las caras más reconocibles de Mi chica, pero el actor ya era toda una celebridad después de ser Kevin en Solo en casa (Chris Columbus, 1990). En este filme interpretaba al gran amigo de Vada, cuya alergia provocaba un fatal desenlace.

Después de innumerables problemas con las drogas, sus conflictos familiares y su extraña amistad con Michael Jackson, el niño prodigio tenía varios parones laborales este año. No obstante, en la actualidad el actor está en su mejor momento después de rehabilitarse y formar una familia, que ha hecho que regrese también a la televisión con la décima temporada de American Horror Story, dejando de lado las etapas más oscuras de su vida.

Dan Aykroyd era Harry Sultenfuss

Dan Aykroyd Cinemanía

Guionista, actor, productor, cómico, cantante y escritor, el canadiense lleva décadas siendo imparable. Conocido por su rol de Ray Stantz en Cazafantasmas o de Elwood Blues en Granujas a todo ritmo (The Blues Brothers), entre otros muchísimos títulos como Indiana Jones y el templo maldito o Paseando a Miss Daisy, el actor interpretaba al padre de Vada Sultenfuss en Mi chica.

El actor de 69 años continúa casado con la actriz Donna Dixon a la que conocía en 1983 en el filme Doctor Detroit. Ambos tendrían cuatro hijas, quienes han incursionado brevemente en el mundo de la interpretación. Dan Aykroyd regresaba recientemente a la franquicia más fantasmagórica con Cazafantasmas: Más allá, donde aparece como su mítico personaje y ejerce también de coguionista y productor.

Jamie Lee Curtis era Shelly DeVoto

Jamie Lee Curtis Cinemanía

Ganadora de dos Globos de Oro, hija de la actriz Janet Leigh y del actor Tony Curtis, y actriz icónica de la saga de terror Halloween, Jamie Lee Curtis (63) disfruta de los frutos recogidos después de más de 40 años de trayectoria en la industria del cine y la TV. La actriz interpretaba en Mi chica a Shelly DeVoto, la trabajadora en la funeraria del padre de Vada e interés amoroso de este.

La estadounidense es incombustible. Estos meses podíamos ver a Jamie Lee Curtis e Halloween Kills, después de regalarnos grandísimos títulos estas décadas como La niebla (1980), Perfect (1985), Un pez llamado Wanda (1988), Mentiras arriesgadas (1994), Ponte en mi lugar (2003), Puñales por la espalda (2019), y las series Cariño de papel y Scream Queens.

Richard Masur era Phil Sultenfuss

Richard Masur Cinemanía

Reconocido como Bill Montgomery en Orange Is the New Black, Buzzy Rackless en Transparent o Geoffrey Solomon en The Good Wife, Masur se ha convertido en un habitual de la pequeña pantalla. Conocido también por películas como La calle del adiós (1979), La cosa (1982) y Risky Business (1983), el prolífico actor de 73 años era durante dos etapas presidente del Sindicato de Actores de Cine (SAG).

En 2020 participaba en los filmes Before/During/After y Another Year Together, y este mismo año en la serie Magnum.

Griffin Dunne era Mr. Bixler

Griffin Dunne Cinemanía

El amor platónico de Vada sigue igual de irresistible tres décadas después. Quien fuera el profesor Mr. Bixler en Mi chica ha tenido varias apariciones destacables estos años en las series This Is Us y I Love Dick. Además, este también tenía un pequeño papel en La crónica francesa de Wes Anderson.

El actor, productor y director guionista cuenta entre sus logros formar parte del elenco de Un hombre lobo americano en Londres (1981), producir y aparecer en el título de Martin Scorsese Jo, ¡qué noche! (1985) y coprotagonizar junto a Madonna la comedia romántica ¿Quién es esa chica? (1987). Como director, Dunne destacaba con Prácticamente magia (1998) y Gente poco corriente (2005). Su hija Hannah Dunne (Mozart in the Jungle, Solos) también ha seguido sus pasos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.