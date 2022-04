Qué fue de Sarah Michelle Gellar, la cazadora que te enamoró en los 90

La carrera de Sarah Michelle Gellar (Nueva York, 1977) no se puede entender sin una fecha concreta que marcaría un antes y un después en la vida de la actriz: el 10 de marzo de 1997. Ese día, hace ya 25 años, la joven hincaría el diente a la pequeña pantalla al frente de Buffy, cazavampiros.

Muchos aplaudirían el valor y la audacia de un Joss Whedon en estado de gracia (cuánto ha llovido), pero fue una veinteañera rubia la que insufló vida, astucia, sarcasmo, ganchos y empoderamiento a Buffy Summers, heroína improbable con pompones y estacas que pateó clichés de género y revolucionó la televisión.

Inevitablemente, cuando uno interpreta a un personaje tan icónico, es prácticamente imposible desprenderse de él. Ningún otro personaje de Gellar ha estado a la altura de esa cazadora de vampiros que la catapultó a la fama, pero la actriz se lo toma con filosofía cada vez que le preguntan sobre ello: "Soy Buffy Summers. ¿Cuánta gente puede decir eso? ¿O ser recordada por algo tan guay?".

Aunque la sombra de Buffy es alargada, siempre ha habido vida profesional para la actriz más allá de la cazadora. Aprovechamos que hoy es su 45 cumpleaños para repasar la carrera artística de esta exniña prodigio criada en el Upper East Side, que arrancó cuando fue descubierta por un agente con tan solo cuatro años.

Niña de anuncio

Desde que debutara con cinco años en An Invasion Of Privacy, Gellar comenzó a compaginar su pasión por el patinaje sobre hielo, las clases de taekwondo (algo que le vendría muy bien para matar chupasangres en el futuro), el modelaje, las audiciones y los comerciales.

Como curiosidad, McDonald's la vetaría en sus instalaciones tras protagonizar un anuncio para Burger King en el que cuestionaba la calidad de sus hamburguesas. "Mis amigos celebraban sus fiestas de cumpleaños allí y me perdí muchas tartas de manzana", relataría años después (vía HuffPost).

De sus años de instituto, recuerda ser la alumna becada que no podía permitirse el nivel de vida de sus adinerados compañeros y las broncas de los profesores por saltarse clases para ir a castings o rodajes como el de Todos mis hijos (1993), el primer gran éxito de su carrera.

De Kendall a Buffy

Para cuando Sarah llegó a Todos mis hijos, ya había trabajado con Matthew Broderick en Broadway (The Widow Claire), había participado en la miniserie ganadora del Emmy Una mujer llamada Jackie (1991) y había protagonizado la serie juvenil Swans Crossing (1992).

Sin embargo, fue Kendall Hart, hija de Erica Kane (Susan Lucci), la que elevó su nombre en la industria televisiva, llevándola a alzarse con el Emmy con tan solo 18 años. Fue justo entonces, en 1995, cuando hizo las maletas y se mudó a Los Ángeles para seguir creciendo como actriz. Allí, se presentó a un casting para interpretar a una tal Cordelia Chase en una serie llamada Buffy, cazavampiros. Por suerte, los productores pronto vieron en aquella joven a la cazadora que encandilaría a la audiencia con humor, algún que otro romance tóxico y ballestas bien cargadas.

Buffy se convirtió en un icono cultural, una heroína de acción como pocas en TV que permitió a Gellar crecer en lo profesional: como prueba de su talento, tenemos ese plano secuencia con el que arranca el episodio El cuerpo, en el que la protagonista se da cuenta de que su madre ha muerto.

La ficción tiene muchos capítulos memorables, como el mudo Silencio o el musical Otra vez, con más sentimiento. Tampoco podemos olvidar ese inicio de temporada cinco con la aparición sorpresa de Dawn (Michelle Trachtenberg). Sin embargo, El cuerpo sobrepasa todas las fibras emocionales del espectador, que sufre con la impotencia de Buffy, más mortal y humana que nunca, en parte gracias a la brillante interpretación de Sarah Michelle Gellar.

Mucho más que Buffy

Durante los seis años que Gellar dio vida a Buffy, también se consagró como 'Scream Queen' gracias a Sé lo que hicisteis el último verano (1997), donde protagonizó la mejor muerte como reina de la cabalgata y conoció a su marido, Freddie Prinze Jr.; y nos manipuló con besos lésbicos y relaciones incestuosas en Crueles intenciones (1999). El director Roger Kumble diría de ella: "Es, sin duda, la actriz más profesional con la que he trabajado".

'Crueles intenciones' y 'Scooby Doo' Cinemanía

Con el cambio de siglo, siguieron repitiéndose los títulos, destacando entre ellos Scooby Doo. La adaptación en acción-real del clásico animado puso a Gellar, pelirroja y conjuntada en morado por exigencias del guion, a dar patadas como Daphne Blake, la más pija de la banda. Raja Gosnell dirigía, James Gunn escribía y Freddie Prinze, Jr., Linda Cardellini y Matthew Lillard completaban el reparto de este éxito de taquilla que tuvo secuela.

Coincidiendo con el final de Buffy llegó otra celebrada incursión de la neoyorquina en el terror con El grito (2004), en la que daba vida a una estudiante de intercambio lidiando con una maldición en Tokio. Otro triunfo comercial que la confirmó como reina del grito.

Del estrellato al anonimato

Pese a que Gellar nunca ha parado de trabajar, ya sea como actriz de voz (Robot Chicken, Star Wars Rebels) o delate de la pantalla, en la última década ha mantenido un perfil profesional más bajo, dedicándose sobre todo a proyectos en la TV. Entre sus trabajos más destacados en este medio, tenemos Ringer, que también produjo y en la que se mete en la piel de dos hermanas gemelas; o The Crazy Ones, donde no paró de insistir hasta conseguir interpretar a la hija de su admirado Robin Williams.

Casada con el actor Freddie Prinze Jr., con quien tiene dos hijos, Gellar sigue siendo tan polifacética como en su niñez y adolescencia, solo que ahora, en lugar de compaginar su profesión con el patinaje, lo hace con causas benéficas; Foodstirs, una marca de alimentos de la que es cofundadora; o su libro de cocina Stirring up Fun with Food.

También es muy activa en redes, donde farda de sentido del humor compartiendo proyectos, aniversarios, guiños a Buffy, momentos familiares, imágenes de su niñez o encuentros con amigas como Shannen Doherty, Seth Green y Selma Blair.

Como decíamos, pese a seguir ligada al mundo del entretenimiento, Gellar ya no se prodiga tanto como en los 90. Afortunadamente, nos ha regalado papeles tan icónicos como esas Buffy Summers, Kathryn Merteuil o Daphne Blake que siempre nos recordarán por qué esta exniña prodigio, reina del grito y heroína con estaca nos enamoró a finales de los 90 y principios de los 2000.

