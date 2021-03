¿Qué es la ecuación Anti-Vida que busca Darkseid en ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’?

Hay mucho en lo que escarbar en La Liga de la Justicia de Zack Snyder. La visión original del director, ajena a las intromisiones de Joss Whedon y Warner, ha resultado ser una cuya ambición desborda los márgenes de la propia película, proyectándose a un futuro indeterminado para el Universo DC. Indeterminado, porque dista de confirmarse que Liga de la Justicia vaya a dar pie a secuelas, e incluso Snyder se encuentra ahora mismo desvinculado de Warner para trabajar en Ejército de los muertos (estreno en Netflix 21 de mayo) y sus derivados. Algo que no le ha impedido llenar su película de easter eggs y pistas de futuro, entre Knightmares y Detectives Marcianos.

También, con respecto a la película que vimos en 2017, La Liga de la Justicia de Zack Snyder destaca por albergar una mayor concreción en los planes de Darkseid. Quien en la versión de cines apenas era poco más que mencionado aquí tiene una presencia importantísima, hablando en numerosas ocasiones con su esbirro Steppenwolf y contando con pelos y señales cuál es su plan malévolo, más allá de la sincronización de las Cajas Madre. Y este es encontrar la ecuación Anti-Vida que según asegura está grabada en algún rincón de la superficie de la Tierra. No da muchos detalles, pero deja claro que si la posee la humanidad estaría en gravísimo peligro.

Ya que Liga de la Justicia no llega a revelar en qué consiste la ecuación Anti-Vida, toca echarle un vistazo a los cómics. Su definición a priori es muy sencilla y la da el propio Darkseid en la película: “la clave para controlar toda la vida y voluntad del universo”. Pero, ¿es una ecuación de verdad? Al parecer sí: se trata de una fórmula matemática antigua, que al contrario que las ecuaciones normales (que servirían para probar postulados científicos) tiene incidencia en la existencia misma, comprometiendo el libre albedrío de todos los seres vivos: hablando en plata, que quien posee la ecuación Anti-Vida es capaz de controlar el comportamiento de quien se le antoje.

También de resucitar a los muertos, pero el Snyder Cut ya nos da pistas (en breve ahondaremos en ello) de que ese no es el propósito fundamental de Darkseid. La ecuación Anti-Vida apareció en los cómics a principios de los 70 y tiene a Jack Kirby como ideólogo: en sus viñetas, los esbirros de Darkseid habían entrado en contacto con los habitantes de Marte, y a resultas de esto el gobernante de Apokolips se había obsesionado con encontrar la ecuación Anti-Vida. Una ecuación, por cierto, que nadie le confirmó que existía; simplemente había empezado a pensar en ella gracias a los marcianos.

Entre estos marcianos se encontraba J’onn J’onzz, que por fin aparece en La Liga de la Justicia de Zack Snyder como la verdadera identidad del general Swanwich, interpretado hasta ahora por Harry Lennix. En dicha conversación, J’onzz y los suyos habían hablado de su creencia en la Ecuación de la Vida, que canalizaría el libre albedrío de todos los seres vivos. Darkseid había deducido a continuación que, si existía una Ecuación de la Vida, forzosamente tendría que existir una Ecuación de la Anti-Vida que anulara ese libre albedrío, y se había lanzado a su búsqueda.

De modo que podemos entender que el Detective Marciano fue parcialmente responsable de los actos de Darkseid, al menos en los cómics. En la película no cuenta nada de su pasado, pero tendría sentido que esto hubiera ocurrido en base a su diálogo con Bruce Wayne.

Pero, ¿dónde está la ecuación de la Anti-Vida?

A este respecto hay una enorme diferencia con respecto a las viñetas; mientras que en el Snyder Cut es algo físico, que se puede hallar en algún punto de nuestro planeta, en los cómics de Kirby solo podía encontrarse atrapada en la mente de unas pocas personas. Darkseid llegó a descubrirla gracias a las Cajas Madre en el cerebro del superhéroe Sonny Sumo, y a lo largo de diversas historias ha logrado controlar con ella el comportamiento de Green Arrow, Black Lightning, Wonder Woman, Catwoman o Batwoman.

De hecho, y como es una trama con medio siglo de antigüedad, ya ha habido tiempo de que alguien quiera explicitar su fórmula. Lo hizo Grant Morrison en su serie Seven Soldiers: Mister Miracle, y es la que sigue: “soledad + alienación + miedo + desesperación + autoestima /burla / condena / malentendido x culpa x vergüenza x fracaso x juicio, n = y donde y = esperanza, n = locura, amor = mentiras, vida = muerte, yo = Darkseid”. Sobre el papel no suena muy amenazador, pero el poder que puede alcanzar Darkseid gracias a ella no tiene límites.

Darkseid en los cómics

Ahora bien, ¿qué aplicación podría tener la ecuación de la Anti-Vida en las películas de Zack Snyder? Pues es posible que ya lo hayamos visto, aunque no lo asociáramos inmediatamente con la misión de Darkseid. En las Knightmares que Bruce Wayne ha tenido tanto en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia como en Liga de la Justicia, hemos visto a un Superman malvado, que ha sometido a la humanidad en un mundo postapocalíptico. El propio Snyder ya ha desvelado algunos motivos, pero es fácil deducir que este comportamiento se debe a la ecuación.

En un futuro indeterminado Darkseid se ha hecho con ella, y la ha utilizado para controlar el comportamiento de Superman luego de que este pasara por un gran momento de debilidad a causa de la muerte de Lois Lane (de la que culparía a Batman). Así que sí, es posible que en Liga de la Justicia no se explique bien en qué consiste esta fórmula, pero desde luego hemos comprobado sus efectos.