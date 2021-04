Que ‘Dune’ se estrene en streaming es “descorazonador” para Kyle MacLachlan

El modelo híbrido de Warner, según el cual sus películas se estrenarían simultáneamente en cines y HBO Max, despertó una gran controversia según supimos de él a finales de 2020. Wonder Woman 1984 fue la película encargada de inaugurarlo, y en EE.UU. también se ha aplicado a un estreno tan exitoso como Godzilla vs. Kong. Al momento del anuncio, la major recibió una avalancha de críticas no solo por parte de los exhibidores tradicionales (grandes damnificados en una crisis pandémica que no les está poniendo las cosas fáciles), sino también en lo relativo a los cineastas. Denis Villeneuve fue uno de los más vocales, a cuenta de su esperada adaptación de Dune.

La película llegaría el 2 de octubre a la plataforma de streaming y a los cines que puedan permitírselo (es una incógnita aún si para entonces HBO Max ya estaría operativa en España), algo que motivó la furia de su director y la inquietud de cómo esto podría afectar a la taquilla... y por tanto a sus posibilidades 'franquiciables'. Villeneuve quiere abordar la complejísima novela de Frank Herbert a través de dos películas, y una mala recaudación comprometería la continuidad de Dune. Es algo que también preocupa, en cierto modo, a alguien tan vinculado a esta obra como Kyle MacLachlan.

Y es que el intérprete de Twin Peaks no solo es un gran fan de la saga literaria, sino que además protagonizó el primer y fallido intento de llevarla al cine, en la Dune de David Lynch. Ahora Paul Atreides tiene los rasgos de Timothée Chalamet, pero MacLachlan está deseoso de ver qué ha hecho Villeneuve con el material y lamenta que la pantalla grande no sea su único destino. “Estoy deseando verla. Es uno de mis libros favoritos y ansío ver qué ha hecho Denis Villeneuve con él. Creo que los estrenos simultáneos son de algún modo el futuro, y aún así es descorazonador porque una película como esta merece verse en la pantalla más grande posible”, contó para Seattle Times.

En teoría, Dune daría pie a una segunda entrega y a una miniserie destinada a HBO Max, pero la relación de Villeneuve con el estudio es ahora mismo muy tirante y está por ver si se materializa. En lo que se refiere a MacLachlan, el actor también es consciente de las dificultades de adaptar a Herbert: “Yo abogaría por tres o más películas, porque esto realmente tiene potencial para expandirse. En mi imaginación, siempre pienso en una gran aproximación del tipo de Juego de tronos, donde tienes varias temporadas, o al menos una serie de 10 o 12 episodios”, contaba el año pasado.

Ese sería el formato ideal para el primer Paul Atreides cinematográfico, y aunque sin duda a Warner también le encantaría sacar más rédito del fenómeno está por ver qué opina Villeneuve del asunto. Pese a una disputa con Legendary Entertainment que en cierto momento apuntó a lo contrario, parece que finalmente Dune se estrenará al mismo tiempo en salas y en streaming.