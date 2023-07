Todo lo que sabemos de 'La Purga 6': el retorno de Frank Grillo a "unos Estados Unidos fracturados"

En verano de 2013, los espectadores eran testigos del nacimiento de una de las franquicias de terror más exitosas de la última década, La Purga. El carácter político y satírico del filme, entremezclado con los asesinatos más cruentos, conquistó al público y dio inicio a una saga que contaría con cuatro secuelas y una serie dentro del canon. 10 años después del estreno de la primera entrega, el fandom del día de la bestia finalmente cuenta con novedades sobre la sexta entrega.

"El guion ya está escrito y está en manos de Universal. Creo que están preocupados por el presupuesto, pero la cosa es que si yo iba a regresar y dirigir la sexta entrega tenía que ser más grande y el alcance debía ser un poco más épico. La presentación de una nueva América y a la vez contando con el regreso del personaje de Frank Grillo. Así que la película está en una especie de limbo", declaraba recientemente para The Playlist.

"Lo bueno de Jason Blum, y siempre lo mantendré, es que ama el contenido político. Blum vio La Purga como algo diferente al terror puro, algo con fundamentos sociopolíticos. Tenía una metáfora", añade DeMonaco sobre el apoyo constante de Blumhouse a esta franquicia. Así, el primer filme contó con un presupuesto de 2 millones de dólares y recaudó más de 100 millones, dando alas a la continuación de la historia.

'La Purga 6' - Sinopsis

Mientras Universal apuesta (o no) por esta nueva entrega, después de que la quinta película La Purga: Infinita no obtuviera los resultados esperados por el estudio - pese a que recuperó con creces el dinero invertid, con 79 millones de dólares de recaudación- , DeMonaco aporta nuevos datos sobre la franquicia.

El creador de La Purga confesaba el posible regreso del personaje de Leo Barnes (Frank Grillo) en la sexta película, el hombre que apareció por primera vez en la segunda entrega, Anarchy: La noche de las bestias (2014), en la búsqueda de venganza contra el hombre que mató en accidente de coche a su hijo, y que posteriormente se redimía en la tercera entrega, Election: La noche de las bestias (2016), donde pasaba a ser parte de la seguridad de la candidata a la presidencia de los EE UU, Charlie Roan (Elizabeth Mitchell).

La senadora llegaba al poder como presidenta de las EE UU, pero después nos enterábamos de su declive posterior y el retorno de los Nuevos Padres Fundadores al poder, instaurando de nueva la noche de purga. Ahora, la historia recupera al personaje de Barnes, enfrentado a un mundo totalmente fracturado.

"La Purga 6 presenta unos Estados Unidos fracturados, donde todos están separados por ideologías y diferentes orientaciones sexuales", aclara DeMonaco sobre el nuevo libreto, del que aún no ha querido desvelar mucho más detalles.

'La Purga 6' - Reparto

“Estamos comprometidos a hacer La Purga 6 con James como director [....] Está centrada en el personaje de Leo Barnes y estoy muy emocionado", señalaba en su momento Frank Grillo, quien era visto recientemente en el MCU y el filmes reivindicables como Muere otra vez. "Estoy emocionado, me llamaron y me dijeron que James quería dirigir una más y yo les respondí ‘no digáis nada más, me apunto".

Sin embargo, desconocemos si otros actores de la franquicia podrían aparecer en la que muchos señalan como una oportunidad para dar un desenlace digno a una franquicia que ya sufre el agotamiento de su explotación. Recordemos que personajes como Mary Sandin (Lena Headey), Juan (Tenoch Huerta) o Charlie Roan (Elizabeth Mitchell) sobrevivían a los eventos ocurridos en las diferentes purgas.

De esta forma, esta podría ser una oportunidad de oro para recuperar a de algunos de los antiguos supervivientes. Y más teniendo en cuenta que hasta Ethan Hawke, cuyo personaje, James Sandin, fallecía en la primera entrega, reaparecía posteriormente en la serie de La Purga. ¿Veremos más caras conocidas en este nueva entrega?

