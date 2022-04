‘Puñales por la espalda 2’: El papel de Kate Hudson era originalmente para Kaley Cuoco

El acuerdo de Rian Johnson con Netflix ha convertido Puñales por la espalda en una de las franquicias más lucrativas de la actualidad. Al menos, por la cantidad de dinero que la plataforma se gastó en confirmar que las dos secuelas del éxito de 2019 formarían parte de su catálogo, y el reparto de postín que está reclutando Puñales por la espalda 2 rodeando al detective de Daniel Craig. Están Ethan Hawke, Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr… pero no está Kaley Cuoco ya que el personaje al que aspiraba terminó cayendo en manos de Kate Hudson. Lo ha revelado para Glamour, paralelamente a detallar lo mucho que le entristeció quedarse fuera del nuevo whodunit de Rian Johnson, que ya ha terminado de rodarse en Grecia.

“Estaba convencida de que el papel era mío. Mis maletas estaban hechas para Grecia. Y luego no lo conseguí. Estaba devastada. Y normalmente no me pongo triste por estas cosas. Había hecho lecturas de guion, había hecho Zooms. Y no lo conseguí”, recuerda Cuoco. Aunque crea que Hudson puede hacerlo genial, la actriz de The Big Bang Theory quedó destrozada: “Lloré y lloré toda la noche. Quiero decir, lo había dado todo. Pensé que había estado increíble, me aseguré de estarlo. Y entonces me dijeron ‘no, lo hará Kate’”. Curiosamente, al día siguiente Cuoco se topó con una forma de superarlo, dentro de una comedia romántica con Pete Davidson en la que le ofrecieron participar al día siguiente.

Su título es Meet Cute. “Me dijeron ‘tenemos un guion interesante’. Y yo respondí ‘soy una mierda, nadie me quiere’. Me dijeron ‘tienes que leer esto’. Y Pete ya estaba dentro, así que dije ‘vale, lo leeré’. Y pensé que era un guion mágico. Nunca lo habría conseguido si no hubiera sido apartada de Puñales. Eso te demuestra que estás donde debes estar”. Así que ha hallado consuelo, aunque ocasionalmente le asalten las dudas. “Estaba pensando que iba a ser increíble: estaré con Daniel Craig, es asombroso. Pero no podría estar más contenta de cómo han salido las cosas. Puñales va a ser genial y Kate es genial. Ella quería hacerlo y yo debía hacer esto. Y tal vez logre una audición para la tercera”.

Cuoco ha tenido motivos para andar alterada en estos últimos meses, pues el baile entre Meet Cute y Puñales por la espalda 2 ha coincidido con su divorcio y el rodaje de la segunda temporada de The Flight Attendant. No ha parado de trabajar, pero durante la producción de estos episodios la actriz estuvo a punto de sucumbir al estrés: “Como actriz me encanta ir a interpretar cualquier cosa para escapar, pero en esta temporada no sentí que pudiera escapar en absoluto”. Su malestar llegó al punto de desarrollar una afección cutánea: “Tenía esas escenas emocionales y luego me iba a casa y lloraba por mi vida personal. Desarrollé un sarpullido que iba desde la parte inferior del estómago hasta la pierna”.

“Me duró siete meses. Así era como el estrés se manifestaba físicamente. No podía ni caminar”. Por suerte parece que la situación se ha encarrilado, y los nuevos capítulos de The Flight Attendant llegarán a HBO Max a partir de este 21 de abril.

