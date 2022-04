Parece que todo comenzó cuando el crítico Kaleem Aftab volvió loca a la cinefilia con un tuit. Fue quien dijo que en la programación de este Festival de Cannes (a celebrarse entre el 17 y el 28 de mayo) iba a estar lo nuevo de “uno de los mejores cineastas estadounidenses de la historia”, responsable de “su serie de televisión favorita”, y a cargo de un film que “incluso se dudaba que existiera”. Claramente se estaba refiriendo a un próximo trabajo de David Lynch, presuntamente retirado del cine tras Inland Empire cuyo último proyecto había sido la tercera temporada de Twin Peaks. Posteriormente medios como Variety se hicieron eco de este rumor, en conjunto a la posibilidad de que Lightyear, próxima producción de Pixar, también se proyectara fuera de competición.

Hoy se ha anunciado la Sección Oficial, y ni un rumor ni otro ha resultado ser cierto. La cinefilia tiene buenos motivos para estar furiosa (aun cuando sí se haya confirmado un film tan apetecible como Crimes of the Future de David Cronenberg), aunque lo cierto es que Lynch ya había desmentido esta información durante una entrevista con Entertainment Weekly. “No voy a estrenar ninguna película", afirmó entonces. "Eso es totalmente un rumor. Así que ya sabes. No va a pasar. No tengo ningún proyecto. No tengo nada en Cannes. Es una lástima. Se ha liado una que la gente ha pensado: 'oh, eso estaría bien'. Hay algo nuevo, pero no es mío. No sé de quién es". Lo cierto es que nosotros tampoco lo sabemos.

Aun barajando que Aftab se refiriera a James Gray como “uno de los mejores cineastas estadounidenses" (algo que podemos suscribir), su película Armageddon Time llevaba tiempo en preparación y sin ningún secretismo, por lo que a buen seguro se estaba refiriendo efectivamente a Lynch. Horas antes de que Thierry Frémaux y Pierre Lescure desvelaran los títulos, además, el director de Mulholland Drive volvió a negar que fuera a estrenar película en Cannes durante su tradicional Weather Report: es decir, el excéntrico parte meteorológico que el bueno de Lynch empezó a subir a YouTube a raíz de la pandemia. En cada vídeo Lynch se limita a, eso, decirnos qué tiempo va a hacer en Los Ángeles, aunque en el parte correspondiente al 13 de abril ha añadido una información nueva.

“Una mañana soleada, un viento fuerte”, nos describe Lynch, hablando de cielos bonitos y soleados al tiempo que recuerda lo mucho que le gusta la canción Only the Lonely de Roy Orbison. Por último, y como si tal cosa, desmiente estos rumores: “Por cierto, no tengo ninguna película en el Festival de Cannes este año”. Poco después hemos confirmado que dice la verdad, aunque sigue quedando la duda de si ese proyecto existe. Llevamos tiempo con rumores de que Lynch está trabajando en una serie con Netflix titulada Wisteria (o Unrecorded Night), y se suponía que iba a ser el episodio piloto de la misma lo que viéramos en Cannes.

¿Qué ha ocurrido, entretanto, con el tuitero que lo empezó todo? Pues Aftab ha comentado alegremente los anuncios (“Mi expectación ante la programación de Cannes nunca disminuye”) sin olvidarse de hacer un apunte humorístico a la que había liado: “Sin embargo, puede que tenga que ir al armario de Dorothy Vallen después”. Esto es una referencia a Terciopelo azul, concretamente a cuando Kyle MacLachlan se escondía en un armario para espiar al personaje de Isabella Rossellini. Es posible que Aftab pretenda expresar, así, la vergüenza que ha caído sobre su cabeza tras el gigantesco equívoco, o invent, o como queramos llamarlo. El caso es que no hay película en Cannes, y ni los cielos radiantes de Los Ángeles pueden servirnos de consuelo ahora.

My sense of anticipation at the Cannes line-up never dwindles. I may have to go into Dorpthy Vallen's cupboard afterwards though :) — Kaleem Aftab (@aftabamon) April 14, 2022

