¿Puedes demandar a un tráiler mentiroso? El caso de Ana de Armas y 'Yesterday' sigue adelante

Una demanda judicial puede ser noticia, pero ¿lo es la desestimación de una petición de desestimación de esa demanda? Aunque suene a trabalenguas, así es: un juez de EE UU ha decidido que el litigio entre Universal y dos fans de Ana de Armas a cuenta del tráiler de Yesterday puede seguir adelante.

Los fans en cuestión, Connor Woulfe y Peter Michael Rosza, pusieron en marcha la demanda a principios de este año, tras haber alquilado la película de Danny Boyle atraídos por la presencia en su avance de la actriz cubana. Tras haber pagado los 3,99 dólares que costaba ver Yesterday en Amazon Prime Video, se llevaron el chasco de ver que De Armas no está presente en el montaje final de la cinta.

Ante la reclamación de Woulfe y Rosza, que piden cinco millones de dólares como indemnización por publicidad engañosa, Universal puso en marcha a su equipo jurídico. El argumento del estudio ante el tribunal fue que los tráilers de cine no están sujetos (o, al menos, no del todo) a la legislación que regula la veracidad de los contenidos publicitarios.

Sin embargo, el juez estadounidense Steven Wilson no lo ha visto así. "Universal tiene razón al decir que los tráilers implican cierta creatividad y libertad editorial, pero dicha creatividad no está por encima de la naturaleza comercial del tráiler", afirma su sentencia (vía Deadline).

"En esencia, un tráiler es un anuncio destinado a vender una película proporcionando a los consumidores un avance de la misma", prosigue el juez. Y, aunque parezca una perogrullada, esto significa que al estudio le quedan unos cuantos meses más de papeleo, como poco.

Dado que el derecho estadounidense se basa en la jurisprudencia y los precedentes, y que hablamos de uno de los países más litigiosos del mundo (más de 40 millones demandas judiciales cada año, que se dice pronto), tanto la decisión del juez Wilson como las que le sigan en el proceso pueden traer mucha cola.

Basta con recordar que, en 2011, una mujer denunció a los responsables de Drive asegurando que el tráiler de rigor vendía a la película de Nicolas Winding Refn con Ryan Gosling como "una película de acción de alta velocidad”, cosa que no era en absoluto.

Así pues, ¿qué ocurrirá a partir de ahora con tráilers que, como ocurrió con Spider-Man: No Way Home o Vengadores: Infinity War, alteren escenas para evitar spoilers antes de tiempo? ¿O aquellos que, como ocurrió con Yesterday, incluyan escenas eliminadas en el montaje final de las películas? Solo la idea debe de darles sudores fríos a los abogados de los estudios. Y la de su aplicación con carácter retroactivo, no digamos.

En Yesterday, De Armas interpretaba a una artista llamada Roxanne que vivía una subtrama romántica con el protagonista del filme, interpretado por Dev Patel. Dado que la actriz de El internado no era entonces tan célebre como ahora en todo el mundo, y que dicha trama chocaba con la protagonizada por el personaje de Patel y el de Lily James, Boyle decidió librarse de ella en la sala de edición.

“Fue un corte doloroso porque ella estaba brillante. Realmente radiante", explicó Danny Boyle. "Era una de nuestras escenas favoritas, pero tuvimos que sacrificarla por el bien del conjunto”. Si a Danny Boyle le duele haber tomado esa medida, no digamos lo que debe sentir ahora Universal. Y, más todavía, haber intentado aprovechar la actual popularidad de la actriz para conseguir sacarle más rédito a la película.

