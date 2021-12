¿Puede ser el próximo James Bond de género no binario? La productora no ve inconveniente

Daniel Craig ha podido despedirse de James Bond por todo lo alto en Sin tiempo para morir, última entrega de la saga hasta ahora que se ha saldado con estupendas críticas y una taquilla apoteósica… que podría no ser suficiente para que MGM registrara beneficios, teniendo en cuenta todo el dinero perdido por la pandemia y los retrasos derivados. En cualquier caso, la película de Cary Fukunaga le ha dado un desenlace satisfactorio al ciclo narrativo que empezó con Casino Royale, y los productores ya han anunciado que en 2022 comenzará oficialmente la búsqueda para el sucesor de Craig, sin intención de dar la saga inspirada en las historias de Ian Fleming por concluida.

En las conversaciones correspondientes, por ahora, no se ha hecho tanto hincapié en el sorprendente final de Sin tiempo para morir (que pone las cosas bastante difíciles para una sustitución al uso) como en las condiciones que debe cumplir el candidato. Barbara Broccoli, principal impulsora de la saga a través de Eon Productions, ya ha afirmado que no cree que James Bond deba ser una mujer (las mujeres tendrían que optar a sus propios papeles, asegura), pero que mientras sea hombre y británico puede plantearse cualquier etnia. Algo que estimularía las opciones de un candidato tan querido como Idris Elba, pero que por ahora no se ha concretado en nada.

De hecho, durante una entrevista con Anna Smith en el podcast Girls on Film, Broccoli ha ampliado el radio de búsqueda. Asumiendo que los únicos rasgos indispensables supongan la ascendencia británica y que no sea mujer, la presentadora le ha preguntado cómo vería que James Bond respondiera a los pronombres “they/them”. Es decir, que el agente 007 fuera de género no binario, ni hombre ni mujer, obligando en su traducción al castellano a responder a inflexiones como “elle”. Sorprendentemente, Broccoli no parece tener inconveniente, aunque da la sensación de que tampoco lo ha pensado mucho.

“Quién sabe, creo que esa posibilidad existe, ¿sabes? Solo habría que encontrar al intérprete adecuado”, responde la productora. Es cierto que la presencia de personas no binarias en la ficción es escasísima, y sería un gran avance que una saga tan enorme como la de James Bond colocara como rostro principal a un miembro de este colectivo. Dado que hay muy pocos intérpretes en el mapa hollywoodiense que respondan a esta identidad, puede que la ampliación de posibilidades no conduzca a decisiones significativas, pero desde luego sería un movimiento valiente.

