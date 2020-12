Dos posibles imágenes te pueden venir a la cabeza si piensas en la carrera de Viggo Mortensen: su papel como Aragorn liderando al ejército frente a la Puerta Negra… o aquella escena de la sauna en Promesas del este donde su personaje, completamente desnudo, protagonizaba una pelea de lo más sangrienta. El thriller dirigido por David Cronenberg en 2007 fue muy aclamado en su momento, y desde su estreno Focus Features llevaba detrás de una posible secuela. Steven Knight se hizo cargo de su guion tras escribir también la primera película, pero hasta entonces la historia no había tenido forma de saltar a la pantalla.

Titulada inicialmente Promesas del este 2 y luego Body Cross, medios como Collider revelan que su nombre ahora es Small Dark Look, y que no es una secuela de Promesas del este en absoluto. El libreto ha dado tantas vueltas que el estudio ha resuelto desarrollar una película independiente a partir de él, con lo que no volvería ni David Cronenberg ni ninguno de los actores que protagonizaran el primer film. De hecho, ya está casi confirmado que Small Dark Look estará protagonizada por Jason Statham, que lleva meses siendo tanteado para hacerse con el papel principal.

Statham confirmó recientemente que se pondría al frente de la secuela de Megalodón dirigida por Ben Wheatley y volvería a trabajar a las órdenes de Guy Ritchie, y su perfil parece muy apropiado para regresar al mundo descrito inicialmente por Cronenberg, pese a los cambios que indudablemente sufrirá. Originalmente, Promesas del este 2 se centraba en cómo el personaje de Vincent Cassel heredaba el imperio criminal de su padre contando con su chófer (Mortensen) como mano derecha, y sin saber que este último era un agente infiltrado. Parece, pues, una sinopsis fácil de reencauzar en un film independiente de la obra de 2007.

Small Dark Look tenía inicialmente fichado como director a William Oldroyd (responsable de Lady Macbeth), pero parece que al final será Martin Zandvliet (que dirigió The Outsider teniendo como protagonista a Jared Leto) quien se encargue de su puesta en escena. Todo apunta pues a que Promesas del este se quedará sin secuela, aunque tiene su interés malsano seguir concibiendo Small Dark Look como su continuación… ¿cambiando a Viggo Mortensen por Jason Statham, quizá?