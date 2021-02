Priyanka Chopra revela que un director le insistió en que se sometiera a cirugía estética

La actriz Priyanka Chopra acaba de revelar en su libro de memorias, Unfinished, un episodio misógino del que fue víctima hace dos décadas. The Independent (víaIndie Wire) ha compartido partes del libro en las que Chopra cuenta cómo despidió a su agente después de que este acordara con un director que ella se sometería a cirugía estética.

El incidente en cuestión tuvo lugar justo después de que la intérprete fuera nombrada Miss Mundo 2000. Tal y como relata, el primer director al que conoció en Hollywood le insistió en que "se arreglara" sus "proporciones" si quería actuar en la televisión y el cine de EE UU.

“Tras unos minutos de conversación trivial, el director y productor me pidió que me levantara y que girara sobre mí para él", ha afirmado Chopra: "Lo hice. Me miró largo y tendido, evaluándome, y después sugirió que me operara el pecho, arreglara mi mandíbula y me pusiera algo más de culo. Si quería ser actriz, dijo, necesitaba arreglar mis proporciones, y él conocía a un doctor genial en Los Ángeles al que me podía enviar. Mi agente de entonces estaba de acuerdo con la propuesta".

El episodio hizo que Chopra se sintiera "aturdida y pequeña", y no tardó en despedir a su manager tras lo ocurrido. La actriz finalmente conseguiría hacerse un hueco en la industria norteamericana gracias a su papel protagonista en la serie Quantico, a la que seguirían proyectos como la película de Baywatch o ¿No es romántico?. Recientemente, la hemos podido ver en el filme de Robert Rodriguez para Netflix, Superniños, y en Tigre blanco, también del gigante del streaming, en la que firma como productora.