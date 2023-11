Primeras reacciones a 'The Marvels': "Una inyección de travesuras divertidas, números musicales y poder femenino"

The Marvels llega este 9 de noviembre a las salas de cine y lo hace con mucha expectación a su alrededor. La crisis que afronta Marvel Studios en este momento hace que sea crucial obtener buenos resultados en taquilla para calmar un poco las aguas, que ya están bastante removidas.

Los últimos estrenos de Marvel no han alcanzado las cifras esperadas para superproducciones de tal nivel. Solo puede salvarse la tercera entrega de Guardianes de la galaxia, mientras que la segunda temporada de Loki ha sabido mantenerse. Ant-Man y la Avispa: Quantumania defraudó a nivel comercial, y Secret Invasion tampoco salió bien parada.

Las esperanzas recaen ahora en la nueva película protagonizada por Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris. Parte de la crítica ya la ha visto, así que te dejamos las primeras impresiones para que tú mismo te crees tus propias expectativas.

Carly Lane-Perry (Collider): "The Marvels es un encantador juego espacial con una bienvenida inyección de travesuras divertidas, números musicales y poder femenino para el MCU, mientras prepara el escenario para una siguiente fase emocionante. Como siempre, Iman Vellani es la perfección".

Erik Davis (Rotten Tomatoes): ¡The Marvels, de Nia DaCosta, es para pasarlo genial en el cine! Tiene un buen ritmo y está lleno de energía frenética y divertida. Incluso me gustó más que Capitana Marvel (2019). ¡Esto funciona! El intercambio de ubicaciones es genial y la escena de los créditos finales sorprende. Soy un fan definitivamente".

"Iman Vellani se lleva el protagonismo. Hace muy bien su trabajo agregando ese humor sorpresa con sus ojos bien abiertos, me recuerda por momentos al viaje de Spider-Man al espacio en Infinity War. Sorpresas sólidas, una fuerte química entre el reparto, secuencias de acción únicas, muchos Flerkittens y un tiempo de ejecución ligero y alegre. Una victoria del MCU para mí".

Clayton Davis (Variety): "The Marvels funcionó para mí. Las Vengadoras femeninas se unieron en una película con risas, gatos, bolas de pelo y secuencias musicales. Mucho más episódico que un esfuerzo cinematográfico, pero creo que esa es su mayor fortaleza. Excelente la escena post-créditos. Me encantó el trío de protagonistas. Grandes efectos visuales. ¡Jersey City representa!".

Nate Richard (Collider): "Fui a ver The Marvels con las expectativas muy bajas y no estuvo nada mal. Inam Vellani y Teyonah Parris son los aspectos más destacados. Me encanta su química con Brie Larson. Desafortunadamente, la historia es un gran desastre con un villano infrautilizado y un final decepcionante".

Herb Scribner (The Washington Post): "Esta película es muy divertida y es exactamente lo que debería ser una película de cómics. Es graciosa, risueña, breve y dulce, llena de acción. Me encantaron los momentos cósmicos de ciencia-ficción. Muy conectada con el MCU sin ser dominante. Hablaremos de esta película durante los próximos años".

"Hay algunos problemas (las bromas funcionaron para mí, sé que a algunos usuarios de internet no les gustará). El villano necesitaba un poco más de desarrollo. Pero por lo demás, The Marvels es como si una película de la Fase 2 tuviera un hijo con otra de la Fase 4. Recuerda a Guardianes de la galaxia, Ant-Man y Thor 4. El público general lo entenderá, y la escena final y post-créditos te dejarán con ganas de ver la próxima película del MCU cuanto antes".

"Lo último, me encanta cómo Danvers (Brie Larson), Monica (Teyonah Parris) y Ms. Marvel (Iman Vellani) se enfrentan entre sí. Realmente hay una gran química. Las tres brillan y aportan diferentes cosas al largometraje. La dinámica mantiene toda la trama avanzando incluso en los momentos más lentos".

Andrew J. Salazar (Discussing Film): "A pesar de que todos en la pantalla hacen lo mejor que pueden, The Marvels perdió la batalla en la sala de edición. Las escenas no fluyen entre sí y no se puede saber cuándo comienza el primer acto o el segundo. Hay algunas partes realmente geniales, pero la interferencia del estudio podría ser culpable".

Steven Weintraub (Collider): "Feliz de informar que The Marvels es una maravilla. Es divertida y el elenco funciona muy bien. ¿Es una de las mejores películas de Marvel? No, pero me dejó una sonrisa en el rostro. Definitivamente vale la pena verlo en una sala de cine. La escena post-créditos es tremenda. Emocionado por lo que sigue".

