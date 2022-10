Primeras imágenes de 'The Crown 5', con Imelda Staunton y Elizabeth Debicki uniéndose a la realeza

Queda menos de un mes para que la quinta temporada de The Crown desembarque en Netflix, y aún así la plataforma de streaming no se ha dignado en publicar un tráiler. En lo que se acerca el 9 de noviembre, sí han sido publicados un par de teasers mientras la serie de Peter Morgan se sumerge en otro tipo de conversaciones a cuenta, por un lado, de la reciente muerte de Isabel II: la protagonista del show, cuyo fallecimiento ha provocado que la sexta y última temporada suspenda su rodaje en señal de respeto. Y, por otro, la decisión del equipo de dedicar un próximo capítulo a la entrevista más polémica con Diana de Gales, esa por la que la misma BBC pidió perdón y se comprometió a no volver a emitir.

Imelda Staunton y Jonathan Pryce Netflix

Al margen de esto, The Crown sigue siendo la serie estrella de Netflix, arrasando en los Emmy a cada nueva entrega, y por ello el hype que rodea la siguiente temporada es el esperable. El gigante de streaming aún no se decide a publicar un avance a la altura, pero en su sitio web, TUDUM, han aparecido de pronto unas cuantas imágenes oficiales de la serie, encadenadas con declaraciones de algunos miembros del reparto. Por ejemplo Elizabeth Debicki, que en la nueva temporada sustituye a Emma Corrin como Lady Di. La actriz de Tenet cuenta, así, que ha manejado muchas referencias para poder encauzar su papel, a diferencia de otras etapas del show cuando no había tanto material gráfico del que fijarse.

Elizabeth Debicki es Lady Di Netflix

“En los 90 se empezó a filmar todo y también fue el nacimiento del ciclo de noticias de 24 horas, así que tenemos acceso a una cantidad increíble de contenido. Diana era la persona más fotografiada del mundo en aquella época”. Debicki describe como “un tsunami de información” todos los recursos que tuvo para interpretar a la princesa en medio de la tormenta mediática que desató su divorcio con Carlos, encarnado ahora por Dominic West sustituyendo a Josh O’Connor. La quinta temporada de The Crown mostrará el segundo gran relevo de actores para reflejar el paso del tiempo, de modo que ahora sean Imelda Staunton, Jonathan Pryce y Lesley Manville quienes sustituyan a Olivia Colman, Tobias Menzies y Helena Bonham Carter como Isabel, Felipe y Margarita.

Olivia Williams y Dominic West como Camilla y Carlos Netflix

Puedes ver las nuevas imágenes a lo largo del texto:

Lesley Manville como Margarita Netflix

Jonny Lee Miller es el primer ministro John Major Netflix

