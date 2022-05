Primera imagen de 'Beast', el thriller de supervivencia en el que Idris Elba se enfrentará a un león

En el foco de la actualidad por coprotagonizar junto a Tilda Swinton Tres mil años esperándote, la nueva película en clave fantástica de George Miller que se ha presentado en el Festival de Cannes. Pero no será lo único de Idris Elba a punto para estrenarse en los próximos meses. Pronto también llegará Beast, una propuesta que quizá no esté entre los llamados "estrenos más esperados" pero que sin duda promete hacer las delicias de los seguidores del actor, y de los amantes del survival.

Dirigida por el también actor y productor islandés Baltasar Kormákur, de las series Katla o Atrapados, o con películas de acción como 2 Guns con Mark Wahlberg y Denzel Washington en su currículum o el thriller también de supervivencia A la deriva, Beast se avanza como un tenso thriller en el que el Doctor Nate Samuels (Idris Elba) deberá defender su vida y la de sus dos hijas del acoso de un sanguinario y fiero león cazador de humanos que ha escapado de una reserva sudafricana. Algo que, lógicamente, para nada entraba en sus planes. Su intención era realizar un mucho más apacible viaje junto a su familia para volver a visitar el lugar en el que conoció a su difunta esposa.

A la espera del primer tráiler, ha sido la web de Fandango, la empresa norteamericana especializada en la venta de entradas, la que ha publicado una primera imagen de la película con el actor que fuera Heimdall, el guardián del Bifröst en el Universo Cinematográfico de Marvel, y cuyo nombre incluso ha sonado para encarnar al nuevo Bond.

'Beast' Fandango / Universal

Lo más reciente estrenado de Elba ha sido el western Más dura será la caída de Netflix y Escuadrón suicida de James Gunn interpretando a Bloodsport (además de poner voz a Knuckles en la versión original de Sonic 2: La película), y entre sus próximos proyectos también está volver a ser el detective John Luter en la película que se prepara sobre la serie de televisión Luther de BBC One.

En el reparto de Beast también tendremos a Sharlto Copley, el protagonista de Distrito 9, mientras que las jóvenes Iyana Halley (que intervino en un par de episodios de la serie This is Us y con un breve papel en Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson) y Leah Jeffries (de las series Rel y Empire) serán las hijas del personaje protagonista.

Aún con fecha pendiente de estreno en nuestros cines, está previsto que llegue a las salas norteamericanas el 19 de agosto distribuida por Universal. En cambio, Tres mil años esperándote sí que tiene fecha de estreno en España y, en principio, sería el 2 de septiembre distribuida por DeAPlaneta

