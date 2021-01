Primer vistazo a ‘Luca’, lo nuevo de Pixar

La conversación motivada por Soul desde que se estrenó estas Navidades dista de apagarse, y aún así Pixar ya está preparando su siguiente gran movimiento. El próximo 18 de junio está planeado (aún no se sabe si para Disney+, para salas de cine o para ambas) el estreno de Luca, nuevo largometraje del estudio que dirige Enrico Casarosa. Se trata del primer proyecto de este tipo que lidera Casarosa, luego de que fuera nominado al Oscar por su cortometraje La Luna (aquél que antedecía a Brave en 2011), y desde que se supo de él muchas voces han coincidido en atribuirle la etiqueta del “Call Me By Your Name de Pixar”. Los motivos son obvios: se ambienta durante un verano en Italia y tiene dos protagonistas masculinos, uno de ellos muy parecido a Timothée Chalamet.

La película se estrenará en cuestión de meses, pero como aún apenas se sabe nada de ella (curiosamente, durante el extenuante Investor Day de Disney no se dieron nuevos detalles), la revista Empire ha podido desvelar en exclusiva la primera imagen de la película, acompañada de unas declaraciones de Casarosa y unas cuantas pistas más sobre qué podemos esperar de Luca. La historia se ambienta en la Riviera italiana y tiene como protagonistas a Luca y su amigo Alberto, que recorren la costa con la apariencia de seres humanos pero en realidad son criaturas similares a los peces que se transforman según se encuentran en el agua o en tierra firme. “La pareja experimentan la vida en nuestro mundo mientras pasean, corren y toman el sol, haciéndose amigos de una chica humana por el camino”, contaba Casarosa.

El director de Luca ha revelado que se trata de una historia muy personal para él, ya que su infancia transcurrió precisamente en esta zona. “Nací en Genoa y pasaba el verano en la playa. Conocí a mi mejor amigo cuando tenía 11 años. Era muy tímido y este chaval problemático cambió mi vida. Quería hacer una película sobre esos niños cuyas amistades les ayudan a crecer”, explicaba. De este modo, Luca se anuncia como una mezcla entre La sirenita y un emotivo coming of age, con la idea de que albergue homenajes a Federico Fellini y otros grandes del cine italiano, con ciertos toques de Hayao Miyazaki. En la imagen de abajo puedes ver de cerca a Luca y Alberto.