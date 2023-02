Primer vistazo a Brie Larson y Jason Momoa en 'Fast & Furious 10'

El rodaje de Fast & Furious 10 no empezó con demasiado buen pie. La idea era que, empezando por Fast & Furious 9, la recta final de la saga principal (al margen de spin-offs tipo Hobbs and Shaw) estuviera comandada por un mismo hombre, más allá de Vin Diesel como protagonista y todopoderoso productor: Justin Lin, uno de los directores más veteranos que ha pasado por ella. No obstante, los desacuerdos terminaron llevando a que Lin abandonara el rodaje, empujando a Universal a una situación bastante precaria.

Y es que, dejando que siguiera trabajando la segunda unidad, la major afrontó graves pérdidas de dinero en lo que encontraba un sustituto. Finalmente este fue Louis Leterrier, hombre de confianza de la compañía por su trabajo en Ahora me ves, y según se hizo con los mandos todo aparenta haber ido como la seda. Fast & Furious 10 tiene previsto su estreno, así, para este 19 de mayo, articulándose como la penúltima entrega antes de la aventura definitiva de la Familia Fast. Es, como quien dice, el “comienzo del fin”.

Vin Diesel en 'Fast & Furious 10' Empire

Así es como también lo denominan sus responsables, que vía Empire han dado algunas novedades sobre la película. Leterrier cuenta, por ejemplo, que en el próximo film “la gente tendrá que elegir bando”. “Habrá que hacer alianzas. Los buenos se harán malos, los malos se harán buenos”. Es una situación que se ha repetido con frecuencia en la longeva saga, pero seguramente Leterrier se refiera a los nuevos personajes que aparecerán: entre ellos Tess, interpretada por Brie Larson, y Dante, interpretado por Jason Momoa.

Jason Momoa es Dante Empire

En vísperas a que Fast & Furious 10 publique su primer tráiler, Empire ha revelado varias imágenes de la película. Una de ellas muestra a Dom Toretto (Diesel) posando junto a su icónico Dodge Charger. Las otras dos nos muestran por fin a las incorporaciones: Larson será una aliada de la familia de Toretto, mientras que el Dante de Momoa será uno de los secuaces de una vieja enemiga de la saga: Cypher, interpretada por Charlize Theron desde Fast & Furious 8. Pero, naturalmente, estas lealtades podrían cambiar.

Brie Larson es Tess Universal

