Primer tráiler y póster de 'The Last Duel', la gesta medieval de Ridley Scott con Matt Damon y Adam Driver

La próxima película en estrenarse del octogenario Ridley Scott casi parece un regreso a las temáticas de su primer largometraje, Los duelistas, estrenado hace 44 años con dos caballeros enfrascados en un duelo a muerte. Pero en lugar de transportarnos a la Francia de inicios del siglo XIX durante las guerras napoleónicas, con The Last Duel nos llevará aún más lejos en el pasado, hasta el siglo XIV y también en Francia.

Y lo hará con tres protagonistas de excepción, Matt Damon, Adam Driver y una Jodie Comer encumbrada tras el éxito de la serie Killing Eve (también estará en Free Guy, lo nuevo de Ryan Reynolds como protagonista y que se estrena en cines a mediados de agosto). Un trío para una historia de lealtades traicionadas, mentiras, abusos y combates a muerte.

Basada en un hecho real, adapta la novela The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France escrita por Eric Jager que narra los sucesos del último duelo legal a muerte, con el consentimiento del rey, que tuvo lugar en Francia con dos contrincantes luchando por su honor o su versión de la historia, y una mujer que asegura haber sido ultrajada.

Ambientada durante la Guerra de los Cien Años, que enfrentó a Francia con Inglaterra, Jean de Carrouges (Matt Damon) es un caballero respetado por su valor en el campo de batalla, y el noble escudero Jacques LeGris (Adam Driver) un hombre admirado por su inteligencia y elocuencia. Ambos serán los duelistas cuando la esposa de Carrouges, Marguerite (Jodie Comer), le asegure a su esposo que ha sido violada por LeGris, una acusación que él niega.

El duelo, aprobado por el Rey Carlos VI, será el juicio de Dios para dirimir quien tiene la razón, pero en el que caso de que venza LeGris, Marguerite sería quemada en la hoguera por falsas acusaciones.

Y para comprobar cómo le ha quedado la película a Scott podemos echarle ya un vistazo a su primer tráiler oficial difundido por 20th Century Studios (aún en versión original en inglés).

En la elaboración del guion para adaptar el libro original han contribuido la directora y guionista Nicole Holofcener (nominada al Oscar por ¿Podrás perdonarme algún día?), y también el mismo Matt Damon y Ben Affleck, que también interviene en un papel secundario como el conde Pierre d'Alençon. Y de paso ambos recordando viejos tiempos, cuando Affleck y Matt ganaron el Oscar al mejor guion original por El indomable Will Hunting de 1997.

El estreno de The Last Duel ha sido pospuesto varias veces a causa de la pandemia, pero la llegada a los cines se ha fijado para el 15 de octubre, tanto en Estados Unidos como en España (además, House of Gucci también de Ridley Scott tiene previsto estreno para finales de noviembre). Como aperitivo se ha difundido conjuntamente con el tráiler el primer póster oficial de la película.

