Primer tráiler del musical sobre 'Cyrano' con Peter Dinklage dirigido por Joe Wright

La propuesta es tan heterogénea como atractiva. Mezclar la celebérrima obra teatral de Edmond Rostand con canciones y un trío protagonista compuesto por Peter Dinklage como Cyrano, el actor afroamericano Kelvin Harrison Jr. como Christian y Haley Bennett interpretando a la adorable Roxanne, la dama que les ha robado el corazón a los dos personajes masculinos.

Tanto Dinklage como Bennett ya protagonizaron la versión musical en los escenarios y repiten en la adaptación del británico Joe Wright, el director de Orgullo y prejuicio, Expiación: Más allá de la pasión o Anna Karenina.

Cyrano es un espadachín tan excepcional y valiente como brillante es su ingenio verbal, sin embargo su físico (una enorme nariz en la versión original de Rostand, calificado de "deforme" en la nueva y singular adaptación) no le ayuda precisamente en los asuntos del amor. Por otro lado, Christian posee aquello de lo que carece su compañero, es alto, apuesto y seductor, aunque ni las palabras ni la inteligencia son precisamente su fuerte.

Por mucho que nos conozcamos de memoria la historia, siempre es gustazo poder contemplar este inmortal relato de amor y ahora además con el añadido de unas canciones que también pueden llegar a tocarnos la fibra más sensible. Una buena muestra es el primer tráiler, doblado al español, difundido por Universal.

Otro de los atractivos es que la música la ha compuesto la banda indie de rock The National, famosa también por interpretar el tema The Rains of Castamere para Aguasnegras, el noveno episodio de la segunda temporada de Juego de tronos.

Cyrano se estrenará en Estados Unidos, en un número limitado de cines, el 31 de diciembre. Pero en España no deberemos esperar mucho más. La llegada a nuestras salas se ha programado para el 14 de enero de 2022.

