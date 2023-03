©[Pranshu Goyal] via PixaHive.com.

La impopular cuestión de que Netflix haya decidido acabar con las tan extendidas cuentas compartidas entre no convivientes llevaba un tiempo en relativa calma. Los planes se habían anunciado, si bien aun no habían aparecido los 'sustos' al respecto. No obstante, tarde o temprano iban a llegar, y ahora empieza a producirse un primer aviso.

En las redes los usuarios han comenzado a manifestar que les aparece un mensaje en el que la plataforma percibe que estás fuera de la ubicación principal, motivo por el que señala que debes obtener un código para ver sus contenidos cuando no estás en casa. Ocurre sobre todo al acceder mediante la aplicación del televisor y en principio no tanto desde los móviles, terreno en el que de momento se puede seguir con la dinámica de siempre.

El sobresalto inicial se queda de momento en eso, ya que Netflix explica lo siguiente: "Si eres la persona propietaria de la cuenta, te enviaremos un código de acceso temporal (al mail del usuario o al móvil asociado) para conseguir 14 días de streaming". Debajo de dicho texto da la opción de decantarse por uno de los dos métodos.

Salir de estar primera 'barrera' resulta por tanto sencillo, aunque hay usuarios que se están encontrando con problemas en la verificación de la ubicación. El mensaje que surge en pantalla constituye un movimiento inicial suave al no implicar de partida el bloqueo de la cuenta porque de hecho ofrece la solución temporal de los 14 días, lo que no le resta significado en cuanto a que anuncia lo que vendrá.

Se vislumbra, con lógica, que Netflix pondrá cada vez mayor énfasis en sus medidas restrictivas. Se entiende que lo aplicará de manera progresiva debido al malestar generado por ese final de la alegría. El boom de las suscripciones del servicio en España se dio por el 'trasvase' de cuentas entre familiares y amigos sin que hubiera cortapisas.

En marcado contraste, el gigante del streaming quiere que las cuentas se compartan solo en un mismo hogar, entre las personas que conviven con el titular de la cuenta. Para los accesos externos ha creado la figura del suscriptor extra, que requiere de un pase, de una invitación del propietario de la cuenta, y exige un desembolso económico.

Por ello fijó una fecha límite, plazo que acabó el pasado 21 de febrero, para configurar la ubicación principal. Si no se determinó, el sistema la establece de manera automática en función de la dirección IP, los identificadores de dispositivos y la propia actividad de la cuenta. En definitiva, por los datos que ha recopilado.

