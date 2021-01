'Pretty Woman' en televisión: el desgaste del mayor amor de los españoles

Es una historia tan antigua como un cuento de hadas. Aunque Pretty Woman nació como un crudo drama social sobre la prostitución, con un poquito de magia hollywoodiense esparcida por encima acabó convirtiéndose en la comedia romántica más popular de los 90. La sonrisa de Julia Roberts y los ojos entrecerrados de Richard Gere fueron alcanzaron un contundente éxito de taquilla (más de 463 millones de dólares de recaudación) y perpetuaron su popularidad a base de cintas de VHS, dvds y pases por televisión.

Lo anterior ocurrió en todo el mundo occidental, y con especial intensidad en España. Pretty Woman se estrenó en los cines españoles el 4 de octubre de 1990 y, tras varias semanas en taquilla, vendió 4.301.994 de entradas. Eso sí, la auténtica locura por el filme de Garry Marshall llegó en el momento de su estreno televisivo, para el que hubo que esperar menos de cuatro años.

La noche del 2 de enero de 1994, entre mazapanes y restos de turrón, La 1 de TVE emitió Pretty Woman por primera vez 9.223.000 hogares españoles, haciéndose con el 55,6% de cuota de pantalla frente a las cadenas privadas que llevaban poco más de tres años de funcionamiento. El éxito fue tan descomunal que TVE repitió la película ese mismo año pocos meses después: el 22 de abril, con 6.298.000 espectadores y el 41,3% de share.

Dos años después, de nuevo en fechas navideñas (el 22 de diciembre de 1996), La 1 recuperó Pretty Woman una vez más con 7.098.000 espectadores (44,3% de share), el segundo mejor dato en número de espectadores de su andadura por televisión. La consultora Barlovento Comunicación cuenta con un elaborado informe donde se recogen todos estos datos de audiencia del filme.

'Pretty Woman'

'Pretty Woman' va a la TV privada y vuelve a la pública

Telecinco se hizo por primera vez con los derechos de emisión de Pretty Woman en 1997 y no tardó en explotar tan preciada adquisición. Desde entonces hasta 2006, emitió la película en seis ocasiones diferentes y siempre con sonados éxitos de audiencia. A pesar de que el tirón iba descendiendo –de los 6.267.000 espectadores (43% de share) de 1997 a los 3.291.000 espectadores (29,4% de share) de 2005–, cada vez que Julia Roberts escuchaba su walkman en la bañera congregaba a España delante del televisor.

Fue el momento de que Antena 3 probara las dulces mieles del filme, aunque solo una vez en toda su historia: el 9 de abril de 2006, congregando a 3.926.000 espectadores (26,6% de share). A partir de entonces, los derechos de Pretty Woman regresaron durante un tiempo a Televisión Española.

El ente público dispuso de ella un lustro más, durante el que adquirió la costumbre de emitirla una vez al año. Aunque abandonó definitivamente la vinculación a las fiestas navideñas: pasó a ser un título de la temporada primaveral, con emisiones en abril, mayo y junio. La audiencia, que en 2008 volvió a superar la barrera de los 4 millones de espectadores (con un 26,1% de share), siguió disminuyendo paulatinamente hasta unos 3.520.000 espectadores (19% de share) aún dignos de aplauso durante la noche del 29 de mayo de 2011.

'Pretty Woman'

'Pretty Woman' en Telecinco

En 2012, concretamente el 2 de enero (aniversario de su llegada a la televisión en abierto), Pretty Woman inició una nueva vida en Telecinco. Una en la que le esperaba mucho ajetreo. El canal de Mediaset recuperó los derechos de la película, que aún posee hoy en día, y la incorporó a su catálogo de reposiciones y repeticiones inclementes tanto en Telecinco como en el canal Divinity.

32 años después de su estreno cinematográfico, interiorizada por las nuevas generaciones como un clásico –por la suma de fama + tiempo, principalmente– de la época de sus padres, Pretty Woman perdió el cetro nocturno del prime time y pasó a emitirse alternativamente en la franja de sobremesa.

Si te la sensación de que Telecinco no ha parado de emitir constantemente Pretty Woman durante los últimos años es porque, bueno, es exactamente lo que ha pasado. Desde el 2 de enero de 2012, fecha de su regreso, y sin contar aún emisión prevista para esta noche de 11 de enero de 2021 a las 23h, la película ha tenido la friolera de 20 pases diferentes en 9 años.

Como es lógico, ante la multiplicación de pantallas, opciones de ocio y sobreexplotación cansina del mismo título, las cifras de Pretty Woman también han ido mermando: de superar los 2 millones de espectadores, ahora es normal que ronde los 1,5 millones cuando aparece en Telecinco; en Divinity, queda por debajo del medio millón.

'Pretty Woman'

'Pretty Woman' para rato

Pero ojo, porque dada la situación y el rendimiento que se le está dando a una película de 1990 no es que sean datos precisamente malos. El pasado septiembre, hace apenas cuatro meses, Telecinco emitió Pretty Woman por 35ª vez por televisión (recordemos que la película cumplió 30 años), en el prime time de un miércoles, y volvió a ser líder de audiencia con 1.767.000 espectadores y el 14,1% de cuota de pantalla.

Esta noche, Telecinco relega la película a un horario menos favorable, las 23h de un lunes, pero con la posibilidad de recoger al público de un estreno muy sonado:Love Is in the Air, la telenovela turca protagonizada por Hande Erçel, la superestrella de Hayat: Amor sin palabras. Cuenta la historia de una joven estudiante de arquitectura sin recursos que se enamora de un adinerado hombre de negocios que la contrata para hacerla pasar por su novia. ¿Te suena el argumento?