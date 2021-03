Premios Yago 2021: Ana Obregón se lleva el trofeo de honor

Según su perfil en IMDB, Ana Obregón ha ganado tres premios a lo largo de su dilatada carrera. Y, ahora, tendrá que hacer hueco en su estantería a un Yago de honor. Los galardones que reconocen a los profesionales del cine español olvidados por los Goya han otorgado su trofeo extraordinario de 2021 a la actriz de Ana y los siete.

Los Yago (creados por Santiago Alverú, colaborador de CINEMANÍA) mencionan en su comunicado el trabajo de Obregón a las órdenes de directores como Vicente Aranda, su carrera en EE UU y el carisma que la convierte en "un rostro familiar, apreciado por todos los españoles".

Asimismo, los Yago 2021 otorgan su premio ‘nominado no ganador’ o ‘premio impepinable’ a Juan Diego Botto por su papel en Los europeos. Laura Gómez Lacueva (Historias lamentables) se lleva el de 'no nominada', al no haber aspirado al Goya por su trabajo, mientras que el coreógrafo Toni Espinosa (Explota, explota) obtiene el 'no reconocido', representando a un sector profesional sin categoría propia en los trofeos de la Academia de Cine.

Finalmente, el trofeo 'al mejor grupo de irreductibles' va destinado al cine documental, un género que ha producido esta temporada obras como la ganadora del Goya El año del descubrimiento, Dear Werner y El hombre que diseñó España, dirigida por Miguel Larraya y nuestra redactora jefe Andrea G. Bermejo.

La gala de los Yago 2021 se celebrará el 22 de marzo, "de forma reducida y atendiendo a todas las recomendaciones sanitarias".