Palmarés de Sundance 2021: 'CODA' se lleva los premios y el dinero de Apple

La complicada edición de 2021 del Festival de Sundance ha terminado, lo que significa que ya tenemos palmarés. Y un titular evidente: CODA ha sido la gran triunfadora del festival de este año. Tanto en lo relativo a los premios como al motor principal del certamen: el business y la adquisición de títulos.

Aquí te contamos todo sobre la película que ha ganado el Gran Premio del Jurado, el de mejor dirección para Sian Heder, el especial de mejor reparto para el elenco encabezado por Emilia Jones, Troy Kotsur y Daniel Durant, y el premio del público; uno no poco importante para lo que esencialmente es una feel-good movie sobre la hija de una pareja con discapacidad auditiva, remake del filme francés La familia Bélier(Éric Lartigau, 2014).

En el lado financiero, la futura distribución de CODA ha sido adquirida por Apple por una cantidad récord: 25 millones de dólares; cifra que supera en tres millones el récord anterior, establecido el año pasado por Hulu/NEON al hacerse co Palm Springs.A ellos no les fue demasiado mal, pandemia mediante; en el caso de CODA, después de su acumulación de premios, podemos esperar que Apple dé bastante bombo a su futuro estreno en Apple TV+.

Este es el palmarés de Sundance 2021 en lo relativo a la categoría de largometrajes de ficción:

Gran Premio del Jurado

CODA

Mejor dirección

Sian Heder por CODA

Mejor interpretación

Clifton Collins Jr. por Jockey

Mejor reparto

CODA

Mejor guion

Ari Katcher & Ryan Welch por On the Count of Three

Premio del público

CODA