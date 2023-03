Premios Oscar 2023: Quiénes entregarán los premios

El próximo 12 de marzo, la habitual ceremonia de los Premios Oscar celebrará las mejores películas de 2023. Una gala que ha suscitado un enorme interés, después de que Will Smith diera una bofetada a Chris Rock en pleno director en la pasada edición. Ahora, la Academia de Hollywood ha decidido sacar su mejor arsenal para atraer al público a la celebración del cine, más allá de polémicas, para lo que contará con la presencia de numerosas estrellas.

En una primera tanda confirmada, la Academia anunciaba que entre los actores y actrices que entregarán premios este año se encuentran veteranos como Dwayne Johnson o Samuel L. Jackson, a los que suman otros tantos como Emily Blunt, Jennifer Connelly, Troy Kotsur, Riz Ahmed, Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen.

Por su parte, Antonio Banderas y Salma Hayek también aportarán el lado más hispano a la gala, siendo anunciados en una segunda tanda de presentadores que entregarán premios. Unos actores a los que se sumaban también Halle Bailey, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Nicole Kidman, Florence Pugh y Sigourney Weaver.

Finalmente, el jueves, un trío de ases se sumaban al evento con el anuncio de que Pedro Pascal, John Travolta y Harrison Ford conformarán la tercera tanda de presentadores para la gala. A ellos se les unirán Elizabeth Olsen, Halle Berry, Paul Dano, Cara Delevingne, Kate Hudson, Mindy Kaling, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus y Andie MacDowell. Todo un desfile de celebridades.

Recientemente, la organización del evento también confirmó la participación de Rihanna, quien cantará el tema Lift Me Up, del filme Black Panther: Wankanda Forever, mientras Sofia Carson y Diane Warren interpretarán Applause, de la película Tell It Like A Woman.

Una actuación musical a la que se sumarán David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu interpretando This Is a Life, de Todo a la vez en todas partes, o la canción Natu Natu, de la película india RRR, será cantada y bailada sobre el escenario. Eso sí, la que sí asistirá a la gala pero no cantará su canción nominada será Lady Gaga.

Recordemos que Jimmy Kimmel será el presentador de la ceremonia de los Premios Oscar 2023, quien dará paso a las diversas estrellas que se pasearan por el escenario. Un año en el que Bill Kramer debuta como nuevo consejero delegado (CEO) de estos reconocimientos, que tendrá que frenar la sangría de audiencia y las diversas polémicas.

