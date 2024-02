Los 35 momentos más tensos de la historia de los Premios Goya

Desde que su entrega comenzó a ser televisada (primero en diferido y después en directo), los Premios Goya no han estado exentos de incidentes, tropiezos y anécdotas graciosas.

Estos son los 35 momentos más tensos (por emocionantes, por divertidos o por simplemente inenarrables) que han salpicado la trayectoria de los galardones más 'cabezones'.

Una categoría con un solo nominado



'Los cuatro músicos de Bremen'

Esta ocasión bochornosa no se ha dado una, sino varias veces, y todas ellas en el apartado de mejor película de animación. Tanto Los cuatro músicos de Bremen (en los Goya de 1990) como El regreso del viento del norte (1994), Megasónicos (1997), ¡Qué vecinos tan animales! (1998) y La gallina Turuleca (2020) se llevaron el premio sin suspense ninguno, ya que eran los únicos filmes nominados al mismo.

Ana Belén y Miguel Bosé: "La gala es una tómbola"



Ana Belén y Miguel Bosé: "La gala es una tómbola"

Contar con dos estrellas del pop para interpretar una canción en la gala siempre da lustre. Más aún si ambos intérpretes aparecen muy elegantes y puestos en su papel, como Miguel y Ana en los Goya de 1996. Salvo cuando los arreglistas de turno deciden arropar una canción tan vivaracha como Tómbola con un sonido evocador de la peor radiofórmula noventera, logrando con ello un potaje sin perdón de Dios, ni de Pepa Flores.

Rafael Azcona: la alegría de la fiesta



Rafael Azcona: la alegría de la fiesta

Destinatario del Goya de Honor en 1998, el guionista de Plácido hizo honor a su timidez no asistiendo a la gala, y enviando en su lugar una nota de agradecimiento. Si hablásemos de cualquier otro profesional, el texto estaría lleno de cumplidos, pero tratándose de Azcona, la cosa fue otro cantar. La carta que leyó Miguel Rellán rezaba: “Conocéis mi incapacidad para asistir a actos como éste, pero hoy reconozco que me siento más miserable que nunca”. Genio y figura.

El Gran Wyoming y Ricardo Franco: cuestión de méritos



La emoción que embargó al difunto Ricardo Franco al recibir su Goya al mejor dirección por La buena estrella en 1998 fue comprensible: el cineasta, gravemente enfermo de la vista, dedicó el galardón a los médicos que cuidaban de sus retinas. El Gran Wyoming, presentador de la gala, recordó más adelante que había rodado con Franco un filme no muy lucido, ¡Oh, cielos!, hacía tan solo dos años. "Fue un fracaso absoluto. Y ahora resulta que el malo en aquella película era yo", comentó el humorista.

Tony Leblanc: el regreso



Dicen las malas lenguas que un Goya de Honor supone el fin para cualquier carrera. Sin embargo, el veterano protagonista de Los tramposos nos proporcionó la primera excepción a esa regla cuando subió a recoger el premio al mejor actor de reparto por la primera entrega de Torrente en 1999. A Leblanc, quien ya había recibido un premio honorífico en 1994, le pesaron los años y las lágrimas al recoger su 'cabezón'. Normal.

Santiago Segura agradece los servicios prestados (a Garci)



"Los mensajeros de José Luis Garci le anunciamos nuestra próxima visita, en la que recogeremos una vez más las papeletas y les desearemos personalmente un feliz año nuevo". Así rezaba el anónimo, recibido por varios académicos en 1999, que acusaba al cineasta de comprar votos para los Goya. Santiago Segura, aclamado como director novel por Torrente, no perdió ocasión de mencionar a los susodichos "mensajeros" en su discurso de agradecimiento.

Fernando Fernán Gómez, el gran ausente

Helena Fernán-Gómez

Como era bien sabido, el gran actor hispano-argentino detestaba las ocasiones públicas, de ahí que enviase a su hija Helena Fernán Gómez a recoger sus 'cabezones'. En 1999, con el venerable intérprete premiado por El abuelo, el discurso de Helena recordó a todos los asistentes que la oratoria no era lo suyo. Caras de extrañeza en la platea y momento incómodo del año ante un recitado que recordaba a El florido pensil.

Almodóvar emula a Marilyn



La primera gala de los Goya celebrada en el siglo XXI coincidió (cosas de la vida) con el 32 cumpleaños del actual rey Felipe VI, por entonces príncipe de Asturias. Siempre amante de los clásicos, y aprovechando su subida al estrado por Todo sobre mi madre, el cineasta manchego decidió entonar un Happy birthday como el que Marilyn Monroe le cantase al presidente Kennedy. Los asistentes al evento corearon la canción con entusiasmo.

Antonia San Juan se deshincha a media gala



En el año 2000, todos esperaban lo mejor de la actriz de Las Palmas cuando fue nombrada presentadora de los Goya: su papel en Todo sobre mi madre había suscitado el entusiasmo general, y además estaba nominada a actriz revelación. Pero Antonia no sólo quedó como una presentadora poco lucida, sino que su gesto cuando el 'cabezón' fue a parar a Ana Fernández (Solas) resultó más que notorio.

Marisa Paredes rompe aguas

La entonces presidenta de la Academia es una de esas actrices a las que se describe como "grandes damas de la escena": de todos es conocido su majestuoso porte, lo bien que suenan sus suspiros y, sobre todo, la serenidad que imprime a sus papeles. Sin embargo, la fatal combinación de una garganta seca, un vaso de agua y un pulso temblón (por los nervios) provocó que su vestido quedase empapado en pleno discurso, hace ya 23 años.

La gran revelación de Paz Vega



Si en los Oscar se monta la tremolina cuando un vestido se desliza, no queremos ni imaginarnos qué pasaría en un caso como el que nos ocupa, cuando el atuendo de Paz Vega nos reveló que la sevillana (actriz revelación por Lucía y el sexo) había acudido a la gala de 2002 sin sujetador. Afortunadamente, eran los Goya, así que bastó con la rápida mano de una acompañante para tapar el seno de la discordia.

Abdel Aziz El Mountassir y su discurso 'En construcción'



Peón de albañil, escritor y actor ocasional, Abdel Aziz El Mountassir se convirtió gracias a sus parlamentos y reflexiones en la figura estrella de En construcción. En ausencia del director José Luis Guerín, él fue quien recogió para el filme el Goya al mejor documental... Y recordó a los asistentes que no sólo es una persona instruida y con gran facilidad de palabra, sino también un brasas de aquí te espero.

El "No a la guerra"

La ceremonia de 2003.

La ceremonia de 2003, convertida en una proclama contra la intervención de España en la Guerra de Irak, permanece desde entonces en nuestro imaginario colectivo: si eso es para bien o para mal, dependerá de la ideología de cada uno. Manuel Alexandre, ganador del Goya de Honor, pronunció el discurso más emotivo de la noche: el actor, veterano de la Guerra Civil, se acordaba bien de lo que supone estar en el frente.

Adiós, Almodóvar, adiós



Adiós, Almodóvar, adiós

Los Goya de 2005 fueron un trago amargo para el director manchego y para su hermano, el productor Agustín Almodóvar, que se marcharon de la gala sin haber recibido un solo trofeo por La mala educación. Al año siguiente, los hermanos Almodóvar anunciaban su retirada de la Academia. Pedro pasó unos cuantos años sin acudir a la gala, negándose incluso a recoger su Goya por Volver en 2007. Su regreso en 2010 fue más comentado incluso que la propia ceremonia.

Chenoa, una 'triunfita' en los Goya



Chenoa, una 'triunfita' en los Goya

No es que la expareja de David Bisbal cantase el Cuando tú vas yo vengo en los premios de 2006, sino que acudió a la gala como acompañante de su entonces compañero sentimental, el actor Álex González, nominado como actor revelación por su papel en Segundo asalto. Dado que el actor acabaría encarnando a uno de los villanos de X-Men: Primera generación, podemos considerarle el único mutante candidato a un Goya.

Alfredo Landa, 'perfao'



Los grandes talentos saben aflorar incluso bajo los efectos de un problema cerebrovascular grave. Si queréis saber de qué estamos hablando, mirad el vídeo de Alfredo Landa recogiendo su Goya Honorífico en 2008, y dejad que el genio se explaye por sí mismo.

Jaime Rosales reinventa la calificación por edades



Jaime Rosales reinventa la calificación por edades

"Dedico este premio a los hijos de los cinéfilos, que son el futuro del cine", exclamó el autor de La soledad al recoger su premio de mejor dirección en 2008. Hasta ahí, bien. Más peliagudo fue cuando el cineasta, cuyo filme se alzaría también con los Goya a mejor película y mejor actor revelación (para José Luis Torrijo), recomendó a dichos papás cinéfilos que no le pusieran a sus niños películas de Disney, sino clásicos del neorrealismo como Ladrón de bicicletas.

El realizador se equivoca de Bayona

Premiada con cinco Goyas en las categorías técnicas, El orfanato consiguió también los trofeos al mejor guion y dirección novel para su autor Juan Antonio Bayona. Director cuyo hermano gemelo, Carlos, no se dedica (que sepamos) al cine. ¿Adivináis a cuál de los dos Bayona enfocó el realizador de la retransmisión cuando anunciaron al ganador del Goya? Exacto: al que no era.

Ángeles González Sinde se gana su mote

Ángeles González Sinde se gana su mote

"[Hay que seguir] peleando para que las descargas ilegales no nos hagan desaparecer", proclamó la entonces presidenta de la Academia, a punto de ser nombrada ministra de Cultura, en los Goya de 2009. Su discurso le ganó para los restos el apodo de 'Sindescargas'. Consignemos que, en uno de sus discursos anteriores, la prócer (y guionista de Mentiras y gordas) había señalado a las cuevas de Altamira como punto de partida del cine español.

Santi Millán, Carmen Machi y Jose Coronado: amor sin barreras



Santi Millán, Carmen Machi y Jose Coronado: amor sin barreras

Poseída por el gracejo que tanto lució en la serie Aída, Carmen Machi saludó a Jose Coronado con un caluroso morreo cuando éste subió al estrado para presentar el Goya al mejor actor de reparto en 2009. Machi repitió la jugada con Santi Millán, el otro presentador del premio. Pero lo que nadie se esperaba era que Millán y Coronado se comieran la boca el uno al otro con una pasión digna de Brokeback Mountain.

Joaquín Reyes emula a Reed Richards



Presentadores de la ceremonia de los Goya 2009 junto a Carmen Machi, el equipo de Muchachada Nui no perdió la ocasión de agraciar la ceremonia con sus gansadas. En especial Joaquín Reyes, quien (como puede verse en el vídeo) se tomó un poco por lo literal eso de formar parte de los 'Cuatro Fantásticos' del humor español al entregar el Goya al mejor cortometraje.

A Buenafuente se le dan mal las caras



A Buenafuente se le dan mal las caras

"Esos son Mónica Cruz y Carlos Bardem", comentaba un 'engoyao' Andreu Buenafuente, presentador de la gala en 2010, señalando a dos de las figuras del patio de butacas. Por supuesto, se trataba de Penélope Cruz y Javier Bardem. Por entonces ya eran una reconocida pareja sentimental a la que el presentador no perdió la ocasión de buscar las cosquillas.

Máximo Décimo de la Iglesia



Recién proclamado presidente de la Academia, Álex de la Iglesia se tomó muy en serio lo de inspirar a sus colegas del cine en la gala de 2010. El resultado de sus desvelos fue un discurso de casi siete minutos que, a su manera, ha permanecido en la memoria de los cinéfilos tanto (o casi) como el "No a la guerra" de 2003, por poco complaciente ("No somos tan importantes, importante es salvar vidas en un hospital"), por sincero ("Nos miramos el ombligo, tenemos pósters de ombligos en casa"), por bromista ("¡Treinta y cinco kilos menos!") y por su broche final tomado de Gladiator: "¡Fuerza y honor!".

Almodóvar vuelve



Almodóvar vuelve

Seis años, después de su última aparición en una gala de los Goya, Pedro Almodóvar se asomó de nuevo a la ceremonia para entregar el trofeo a la mejor película a Celda 211, recibiendo un sentido aplauso que puso al patio de butacas en pie. Ahora bien: tras la operación de alto secreto organizada para llevarle hasta la ceremonia, al manchego se le escapó una indiscreción ("Pedro, no te lo van a dar el Goya [al mejor guion], se lo van a dar a Ágora") que sigue trayendo cola.

¿Jimmy Jump recibe un Goya?



La gala de 2011 estuvo marcada por la tensión entre Álex de la Iglesia, el presidente en funciones que renunciaría tras la gala, e Iciar Bollain que calificó su actitud de "dañina". Pero nadie se esperaba que el momento más incómodo viniera de manos de Jimmy Jump. El incordiante personajillo saltó al escenario del Teatro Real durante la entrega del Goya a mejor actor protagonista, y tuvo tiempo para dar la nota antes de ser desalojado. Luis Tosar le despidió con un elocuente "¡Adiós, gilipollas!".

El rap de Resines



Quizá este sea uno de los mayores hitos de la historia de los Goya. El Langui compuso un rap para que lo entonaran Juan Diego, Javier Gutiérrez y Antonio Resines. Los dos primeros lo clavaron, pero entonces apareció el actor de Los Serrano balbuceando palabras sin sentido. La cara de El Langui fue todo un primor mientras los asistentes no sabían si aquello estaba planeado o si Resines estaba sufriendo una posesión demoniaca.

Santiago Segura no deja títere con cabeza



En la gala de 2012 Santiago Segura demostró que el podría ser un gran maestro de ceremonias con un monólogo salpicado de pullitas para sus compañeros (y para sus reparos a nominar las secuelas de Torrente). Ni siquiera Almodóvar pareció incómodo ante ese: "Pedro, ¿qué voy a decir de La piel que habito? Bueno, no voy a decir nada porque te cabreas y te vas de la Academia".

Adriana Ugarte da el Goya a la persona equivocada



En la gala de 2013, Adriana Ugarte abrió el sobre y recitó eso de: "el Goya a la mejor canción original es para... ". Hasta ahí todo bien, pero Adriana se equivocó, o miró el sobre equivocado y le dio el premio a Los niños salvajes cuando realmente era para la canción de Blancanieves. Los supuestos premiados ya estaban bajando las escaleras muy contentos ellos para recibir el Goya y de repente alguien dijo: "Tenemos que lamentar un error...".

El discurso de Candela Peña: "Tengo un niño que alimentar"



El discurso de Candela Peña: "Tengo un niño que alimentar"

Algunos momentos tensos de los Goya lo han sido por razones cercanas al humor (o a la vergüenza ajena) y otros lo han sido por recordar problemas urgentes, como las palabras de la actriz barcelonesa al recoger su premio en 2013. Candela Peña no solo recordó que llevaba tres años sin trabajar, pese a su palmarés, sino que también describió con detalle la muerte de su padre en un hospital público falto de recursos.

Goya a la mejor película jamás hecha



Ojalá esta categoría fuera de verdad, pero no, simplemente fue la excusa perfecta para que los 'chanantes' Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Julián López y Carlos Areces se marcaran unos cuantos sketches en directo. La película que ganó el Goya fue 23F Transformer y salió a recibirlo Reyes disfrazado de director rarurno. A mitad de su discurso, el albaceteño se quedó literalmente, en tetas con un mensaje bien claro: "Que suban el IVA".

Resistiré (El IVA cultural)



Dani Rovira presentó en 2015 una de las galas más divertidas de los últimos años: larga como un día sin pan, para variar, pero llena de gusto, de sentido del humor y de algo más de ritmo. En esta gala en la que el presentador fue también premiado hubo un momentazo (musical, además) que fue tan emocionante como tenso. Tenso sobre todo para el entonces ministro de Cultura, José Ignacio Wert, que no sabía donde meterse...

Sandra Martín aplaude como Luis XVI



Sandra Martín aplaude como Luis XVI

El añorado blog de cine 'Las horas perdidas' dio en el clavo al describir el gesto de la actriz (La gran familia española) aplaudiendo durante un momento de la gala de 2014 junto a su compañera de reparto Arancha Martí. La imagen dio la vuelta a internet en tiempo récord (por entonces ya se usaba la palabra "viral" para estas cosas) y la actriz justificó su actitud versallesca señalando que ya llevaban tres horas de gala y le dolía la cabeza.

Amaia no escucha la claqueta



"No se ha escuchado la claqueta o yo no sé qué ha pasado, pero hay un problema": esas fueron las palabras con las que Amaia Romero interrumpió su actuación junto a Rozalén y Judit Neddermann en los Goya 2019. El director musical de Operación Triunfo, Manu Guix, aclaró después de la gala que su alumna no cometió ningún error, sino que hizo bien alertando de un fallo técnico que podría haber dado al traste con el número.

Misión: salvar la Tierra



Misión: salvar la Tierra

Menudo susto se llevaron los espectadores de la gala de 2020 cuando una 'espontánea' casi desnuda, sosteniendo una pancarta que rezaba "Salvemos el planeta", pareció interrumpir la entrega del Goya al mejor documental. Cuando la seguridad de la gala arrastró fuera del plató a Javier Ambrossi y Javier Calvo, supuestos presentadores del galardón, el público se quedó todavía más a cuadros. Pero todo era un truco: la presunta invasora era la verdadera encargada de entregar el premio.

Natalia de Molina y Nathalie Poza: parecidas, pero no iguales



Natalia de Molina y Nathalie Poza: parecidas, pero no iguales

La gala de 2021, que los nominados presenciaron desde sus casas por aquello del confinamiento, trajo consigo un interesante vistazo a la intimidad de nuestros astros del cine. Sin ir más lejos, cuando Marta Nieto anunció que Nathalie Poza había ganado el Goya como actriz de reparto por La boda de Rosa, una amiga o familiar de Natalia de Molina se vino muy arriba. Fue la propia actriz, con cara de "tierra, trágame", la que le cortó las ilusiones.

