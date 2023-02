Premios Goya 2023: Juliette Binoche celebra su Goya Internacional cantando por Carlos Saura

La actriz francesa Juliette Binoche ha recibido en la 37ª edición de los Premios Goya el galardón internacional de la mano de Isabel Coixet, que la dirigió en Nadie quiere la noche. "Juliette es la mujer en la que están todas las mujeres, es el cine sin fronteras y sin los putos algoritmos", ha sentenciado la directora al presentar a la intérprete.

La francesa ha dedicado a Isabel las primeras palabras de su discurso de agradecimiento, afirmando que se trata de "alguien que ha sabido cambiar la vida, ha tenido una gran cultura y curiosidad". Binoche también se ha atrevido con el castellano para agradecer a la Academia por el reconocimiento y ha felicitado al cine español.

Vuelve a ver el discurso de Juliette Binoche, ganadora del Goya Internacional #Goya2023 pic.twitter.com/2IjusFuXYD — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

"Este Goya no es para mí, para Juliette, es para el ardiente deseo que me invade, para el fuego que me habita, pero no me pertenece. Solo soy un instrumento de este ardiente deseo", ha afirmado: "No es suficiente ser una actriz feliz, hay que dar felicidad. No basta con ser honesta, hay que trasmitir ese deseo de ser honesto".

"Hace 40 años que trabajo como actriz y puedo agradecer a muchas personas", ha asegurado, antes de compartir su premio con Carlos Saura, "un director que me conmovió con los ojos de esa niña pequeña y esa canción que ha estado conmigo y con todos nosotros". Se ha despedido tarareando Porque te vas, que sonaba en Cría cuervos.

✨ Referente indiscutible del cine europeo y protagonista de producciones internacionales durante cuatro décadas, la actriz francesa Juliette Binoche recibe el Goya Internacional #Goya2023 pic.twitter.com/E04ed4Co05 — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

