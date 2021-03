Premios Goya 2021: Ángela Molina dedica su emotivo discurso a sus padres y al cine al recoger el Goya de Honor 

Tras un vídeo en el que han recopilado algunos de sus papeles más icónicos, Ángela Molina ha recogido el Goyade Honor de manos de Jaime Chávarri, que la dirigió en la aclamada Las cosas del querer. "Solo porque he recibido tanto de la vida, encuentro esta noche el valor para dirigirme a todos vosotros", ha arrancado: "Quiero dar las gracias a Dios por todo, por el amor, que es la mejor manera que conozco de dar las gracias".

La actriz ha compartido el premio con sus padres, fallecidos. "Cuando os hablo de mis padres, me invade una ola de amor que me late el corazón y me devuelve la vida. Este Goya es vuestro, con todo mi amor, gracias", ha afirmado dirigiéndose a ellos, antes de compartir el premio con el resto de su familia.

"Esta noche, queridos míos, gracias a la generosidad de la academia recibo el Goya de Honor de 2021 y lo hago llena de agradecimiento, con alegría y con serenidad", ha asegurado: "Solo será mío si es de todas y cada una de las personas con las que he trabajado".

"Nuestro cine ha marcado el calendario de mi vida", ha añadido: "Hace ya algún tiempo mi padre [el malagueño Antonio Molina] cantó en este teatro donde ahora me acompaña. No imaginaba él aquel día que un día su hija recibiría lo que para él era el alma de su arte: el cariño de su publico. Que sea Málaga, la tierra de mi padre, el lugar que la vida escoge para que me enseñéis vuestra fidelidad me hace sospechar que el azar es cómplice del amor". "Tal vez la vida se parezca al cine, no se disfruta sin los demás", ha concluido.