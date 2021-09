Póster y programación del Festival de Sevilla 2021

El Festival de Sevilla 2021 ha lanzado su póster oficial y presentado su programación, en la que figuran directores como Andrea Arnold, Clio Barnard, Mia Hansen-Løve y Miguel Gomes. Todos ellos competirán por el Giraldillo de Oro en el certamen, que tendrá lugar del 5 al 13 de noviembre.

Hansen-Løve, por ejemplo, participa con Bergman Island, un homenaje al autor de Fresas salvajes interpretado por Tim Roth, Vicki Krieps (El hilo invisible) y Mia Wasikowska. Clio Barnard, ganadora del premio al mejor guion en Sevilla 2013, presentará Ali & Ava, una historia de amor entre dos personas que vienen de relaciones rotas, y que construyen su afinidad a través de la música.

Cartel oficial del Festival de Sevilla 2021. Cinemanía

El portugués Miguel Gomes, que también dejó huella en el festival con Las mil y una noches (Giraldillo de Plata 2015) regresa con Diarios de Otsoga, codirigida con Maureen Fazendeiro y dispuesta a plantear un juego entre realidad y ficción en el contexto de la pandemia.

Cow, de Andrea Arnold, es una de las propuestas más sorprendentes: su reflexión sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, que desemboca en el maltrato a los animales, se plantea a partir de la vida diaria de dos vacas.

Además, Sevilla 2021 presentará dos títulos de Mark Cousins, el gran historiador del cine. The Story of Film: A New Generation, actualización de su clásico The Story of Film, y The Story of Looking, adaptación de su libro homónimo. Por otra parte, también proyectará la versión restaurada en 4K de El camino, película de Ana Mariscal, la primera directora española que logró hacer carrera con su cine.