Póster español de 'Deadpool 3', con un eslogan aún más guarro que el original

Calculando a ojo, podemos decir que al tráiler de Deadpool Y Lobezno dedica la mitad de sus fuerzas a promocionar la película, y la otra mitad (por lo menos) a demostrar que la llegada a Disney de Ryan Reynolds y su mercenario bocazas no va a suponer el fin de su humor escatológico y sus guiños meta.

Y esto no solo afecta a los vídeos: el póster de la película, revelado a la vez que el avance, no solo incluye esta medallita con los colores de Wade Wilson y los de su amienemigo Hugh Jackman, sino también un eslogan que... en fin, mejor lo explicamos con calma, porque tiene miga.

¿Qué pasa con el póster de 'Deadpool 3'?

En la versión original en inglés, el eslogan de Deadpool Y Lobezno es "Come Together". Una expresión que puede significar "Reuníos" (en imperativo), así como un guiño a la canción de The Beatles, con su legendaria línea de bajo.

¿Se nos ha vuelto así de finolis Deadpool de un día para otro? Pues cabe dudarlo si vemos que, adaptado al castellano, el lema en cuestión se convierte en "Acabaron juntos". Lo cual tiene más de un sentido, sobre todo si lo comparamos con la versión en inglés.

Porque tanto el "come" del original como ese "acabar" que leemos aquí pueden aludir tanto al acto de poner fin a algo, acabarlo, concluirlo (según la RAE) como al clímax del placer sexual que implica la culminación del acto venéreo. Otra posible traducción, para que nos hagamos una idea, deriva del verbo "correr".

Así pues, aunque la gramática del nuevo eslogan resulte un tanto forzada, tenemos que felicitar por su trabajo a los responsables de adaptarlo al castellano. Sus esfuerzos hacen evocar imágenes que serán la pesadilla de más de uno (y la delicia de otros, porque hay gente para todo).

Deadpool Y Lobezno se estrena el 26 de julio.

