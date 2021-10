[Pordenone 2021] Dos voluptuosas fantasías de los locos y silentes años 20: ‘El paraíso de un iluso’ y ‘Jokeren’

El mundo vuelve a la normalidad postcovid y, sin embargo, aún no hemos sido capaces de encontrar el momento para acudir en persona a uno de los mejores festivales de cine del mundo, la Giornate del Cinema Muto de Pordenone. Este 2021 cumple 40 ediciones asentada en la bella Pordenone friuliana, centro neurálgico del patrimonio fílmico silente cuando llega el otoño, pero 2021 también marca otro dato importante, ya que se trata del segundo año que el festival abre una ventana online global para el disfrute del mejor o más inédito cine presonoro.

Empezamos repasando la programación online de la Giornate del Cinema Muto con la última película que hemos visto, El paraíso de un iluso (1921), del mayúsculo Cecil B. DeMille y una de esas obras ante la que es imposible no claudicar de asombro. Casi cada uno de sus planos es voluptuoso, imaginativo y hasta imposible de la belleza que arroja. Belleza tan inverosímil como lo no pocos giros locos de guion del romance que cuenta, aunque a estas alturas ya sabemos que ninguna historia de amor que se precie merece tal denominación si no abraza, de hecho, la más inverosímil de las inverosimilitudes.

El paraíso de un iluso Cinemanía

El paraíso de un iluso (1921) sigue a Conrad Nagel en el papel de Arthur, antiguo soldado y maltrecho poeta que trata de sobrevivir tranquilamente en una ciudad fronteriza con México. A sus aspiraciones líricas se le suma un anhelo romántico, ya que aún suspira por Rose, una bailarina francesa a la que conoció en el asilo militar en el que se recuperaba tras sufrir unas heridas que casi le dejan ciego durante la Primera Guerra Mundial.

Rose (Mildred Harris), no obstante, no es la gran protagonista de la película, sino que la partenaire de este melodrama hiperbólico es la exultante Poll Patchouli (una expresiva y poderosa Dorothy Dalton), una suerte de vamp de buen corazón a quien el destino le brinda la oportunidad de tener al hombre que desea, aunque sea a base de mentiras no demasiado piadosas. En un momento dado, Arthur vuelve a quedarse sin vista y Poll se hace pasar por Rose para estar con el hombre que ama.

El paraíso de un iluso Cinemanía

Hasta llegar al terrible y romántico engaño, DeMille se recrea en escenas más o menos funcionales, así como en imágenes fastuosas conformadas por sobreimpresiones mágicas, brillantes. Ya sea esa escena que muestra la fantasía de Arthur ante una pequeña muñeca de una bailarina que cobra vida girando grácilmente sobre sí misma, o ya sea la secuencia de la representación del ballet La reina de las nieves, cuando Rose visita, qué casualidad, la ciudad del protagonista durante una gira artística, solo hay palabras de admiración ante el trabajo de DeMille y el de los directores de fotografía Alvin Wyckoff y Karl Struss.

Romance a cuatro bandas, acción y melodrama con incendios y animales salvajes por en medio, El paraíso de un iluso nos acabará conduciendo a un soberbio tercer acto situado de manera muy gratuita en Siam donde nuestro protagonista aprenderá el verdadero significado del amor al tiempo que arriesga su vida por un candoroso corderillo que van a sacrificar durante las fiestas rituales que, casualidad, se están celebrando en ese momento.

Guionistas no olvidadas

Ridícula y apasionante a partes iguales, este disparatado y encantador totum revolutum narrativo se lo debemos a las guionistas Beulah Marie Dix y Sada Cowan, que adaptaron muy libérrimamente el cuento The Laurels and the Lady (1896), de Leonard Merrick. Dix fue una de las guionistas más celebradas y demandadas durante los años dorados del cine silente americano, amén de una de las grandes escritoras estadounidenses de principios de siglo XX y Summa Cum Laude en Cambridge por una tesis de literatura inglesa.

Cowan, por su parte, también oriunda de Massachusetts como su compañera, fue otra de las guionistas pioneras en Hollywood y una de las principales colaboradoras de DeMille incluso de manera póstuma, ya que la última película cuyo guion firmó, Sansón y Dalila (DeMille, 1950), se estrenó siete años después de haber fallecido.

El paraíso de un iluso Cinemanía

La incorporación de El paraíso de un iluso al programa de la Giornate se debe, de hecho, al foco en las grandes mujeres guionistas del cine mudo americano que se celebra este año. Jay Weissberg, director artístico del Pordenone Silent Film Festival, recordaba que el interés en el papel de las mujeres en el desarrollo de la industria fílmica silente no es, en el caso de La Giornate, una moda pasajera, ya que el festival lleva desde su primera edición insistiendo y recuperando las muchísimas voces de mujeres que la historia ha dejado atrás. En la próxima crónica, daremos más cuenta de esta cuestión.

Policiaco en Niza

Si hemos iniciado este artículo con el último filme visto del programa online de la 40ª edición de La Giornate, vamos a concluir con el primer visionado, Jokeren (1928), del alemán Georg Jacoby y, parafraseando las palabras de Weissberg de la presentación del filme, tal vez uno de los primeros europuddings que ha dado la historia del séptimo arte.

Jokeren Cinemanía

Producción danesa-germana con director alemán, estrellas británicas y francesas y escenario galo, en este caso, la Niza más glamourosa durante los opulentos y locos años 20, Jokeren es un policíaco-romántico que nos ha permitido disfrutar de las imágenes de hace casi 100 años de la celebración del Carnaval en esa capital de la Costa Azul. Suntuosas, fiesteras, extravagantes…, cualquier adjetivo se queda corto frente al derroche de alegría que transmiten esas imágenes.

Sea como fuere, es un escenario erfecto para la trama policíaca y de intriga que articula el guion firmado por el danés Jens Locher y el mismo Jacoby a partir de la pieza teatral del británico Noël Scott. El célebre Henry Edwards encarna al Joker (nada que ver con el psicópata de Gotham ni con El hombre que ríe, de Paul Leni, estrenada también en 1928), un playboy que siempre gana a las cartas y a todo lo que se proponga. Aquí, se pone al servicio de una de las hermanas Bordwick cuando estas son chantajeadas por un abogadorcillo llamado Borwick (Miles Mander) a cuenta de unas viejas misivas de amor.

Aunque la trama romántica quizá pese demasiado en Jokeren, el filme funciona de manera perfecta como película de apertura. Su intrahistoria, por supuesto, también posee una relevancia especial. Rodada en 1927, en su mayoría en los estudios Nordisk de Copenhague, la compañía se declaró en quiebra apenas tres meses después del estreno de la cinta.

Después de un año o más de disputas legales, surgió una nueva empresa también llamada Nordisk, pero centrada en las llamadas películas talkies y Jokeren, en cuestión, se perdió en el camino y ha permanecido inédita durante 90 años. Hasta hoy, restaurada por el Danish Film Institute y recuperada para los fieles de Pordenone.