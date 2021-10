¿Por qué suena la 'Macarena' en 'Titane'? La directora de la Palma de Oro en Cannes responde

¿Por qué ha supuesto Titane una revolución en la historia del Festival de Cannes tras ganar la Palma de Oro? Pues por varias razones: llevar la firma de una mujer (la tremenda Julia Ducournau) y tratarse de una cinta de terror son dos de ellas. Pero la que más nos pasma es que ganase el selecto certamen francés contando en su banda sonora con Macarena de Los Del Río.

Está claro que la canción del dúo de Dos Hermanas (Sevilla) es uno de los mayores hits made in Spain en la historia de la música popular, si no el mayor. Pero eso no quiere decir que pegue automáticamente como fondo del momento en el que Vincent Lindon le da lecciones de emergencia a la protagonista Agathe Rouselle sobre cómo hacer una reanimación cardiopulmonar.

Pero Ducournau tiene clara las razones por las que Macarena tenía reservado un lugar en su filme. Y la primera de ellas es sorprender al espectador. "Me encanta empezar una película para después transformarla y chafar tus expectativas, y entonces conectarla con otra emoción que no habías planeado sentir", explica en una entrevista con The Playlist.

Pero, teorías aparte, la cineasta reconoce que el motivo principal es que el contraste entre sus imágenes y la canción hace gracia: "[La escena] está rodada de forma muy realista. No tiene tantos colores como otras escenas. Y de repente esta escena tan trágica se vuelve increíblemente cómica gracias a la Macarena", explica. "Para mí, siempre es interesante poner la tragedia en perspectiva mediante la risa, porque creo que la risa te da un montón de perspectiva".

Y hay otra razón, además: ahí donde la ves, la canción de Los Del Río puede ser una herramienta muy valiosa para los enfermeros de emergencias. "Junto con Stayin Alive de los Bee Gees, esa canción está al ritmo perfecto para hacer reanimación", recuerda la directora. "Pero los Bee Gees hubieran costado el presupuesto entero de la película, así que opté por Macarena".

Así que ya lo sabes: gracias sus 103 pulsaciones por minuto, recordar lo del novio apellidado Vitorino puede salvar vidas. Aun así, Ducournau concluye que el efecto cómico de la canción fue lo más importante: "Al final, creo que todo es más gracioso con la Macarena, y me alegro de haberla elegido", concluye.