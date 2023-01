¿Por qué ‘RRR’ no está nominada al Oscar a mejor película internacional?

En una temporada de premios en la que RRR ha triunfado en las categorías internacionales, la película dirigida por el cineasta indio S.S. Rajamouli ha sorprendido por su ausencia al Oscar a mejor película internacional, aunque lograba una nominación en la categoría de mejor canción original. No obstante, lo cierto es que el filme ni siquiera se encontraba en la shorlist.

RRR quedaba fuera del primer corte al Oscar a mejor película internacional, después de que India decidiera no preseleccionarla. A priori, un error después de la gran cantidad de reconocimientos internacionales que ha conseguido el filme de S.S. Rajamouli.

Finalmente, el título seleccionado, creyendo que tendría mayores posibilidades de alzarse con la victoria, era La última película, dirigida por el cineasta Pan Nalin. Un filme que se ha quedado fuera de las cinco nominadas de este año a mejor película internacional. Una lista compuesta de Sin novedad en el frente (Alemania), Argentina, 1985 (Argentina), Close (Bélgica), EO (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda).

Por su parte, RRR ha rascado una nominación a mejor canción original por Naatu Naatu (M.M. Keeravani), compitiendo contra Applause (Diane Warren), de la película Tell It like a Woman; Hold My Hand (Lady Gaga & BloodPop), de Top Gun: Maverick; Lift Me Up (Rihanna), de Black Panther: Wakanda Forever; y This Is A Life (Ryan Lott, David Byrne & Mitski), de Todo a la vez en todas partes.

El éxito internacional de 'RRR'

El filme de acción entremezcla las tramas más delirantes con el patriotismo del país asiático, mostrando la lucha de dos líderes de la rebelión contra el imperio británico. Una trama repleta de amistad, batallas épicas y efectos especiales, que ha logrado situarse como la película más cara en la historia de India, con un presupuesto de más de 70 millones de dólares.

En estos momentos, RRR ha recaudado más de 154 millones de dólares en todo el mundo y ha logrado aumentar considerablemente su audiencia tras el salto a las plataformas. En España, el filme está disponible a través del catálogo de Netflix.

La última película india que obtuvo una nominación al Oscar a mejor película internacional fue Lagaan, érase una vez en la India, que en 2001 perdió ante la bosnia En tierra de nadie, de Danis Tanovic. La Academia de Hollywood ha contado con tres películas indias en la historia de las estatuillas doradas, pero aún no ha alcanzado ninguna de ellas.

La selección de las películas indias para los Oscar no ha estado extensa de polémica en las últimas décadas. En 2007, el director de Dharm, Bhavna Talwar, criticó duramente la elección de Eklavya: The Royal Guard tras denunciar el trato de favor del director de este filme, Vidhu Vinod Chopra, por sus conexiones con miembros de la Film Federation of India. Un caso que incluso llegó al Tribunal Superior de la India, siendo descalificada finalmente en la votación final de los Oscar.

