¿Por qué los Oscar tienen miedo al cine de terror? El nuevo CEO de la Academia quiere cambiar ese prejuicio

El cine de terror de 2022 nos regaló joyas como Nop, Barbarian, Black Phone, Men, X, El menú o Smile, que arrastraron a millones de espectadores de todo el mundo a las salas de cine. Sin embargo, los Oscar apostaban una vez más por los biopics y los dramas en sus nominaciones de 2023, incrementando aun más el enfado de muchos ante la ausencia del cine de género en la ceremonia. Una polémica que podría dar un cambio radical muy pronto con el nombramiento del nuevo CEO de los Oscar.

"Espero que nuestros miembros se tomen cada vez más en serio las películas de terror y los thrillers como otro género, más allá de los aspectos técnicos. Crear ese tipo de tensión y ese sentimiento en la audiencia es increíblemente difícil. No deberíamos quitar el valor a estos filmes", señalaba recientemente Bill Kramer, el nuevo jefazo, en una entrevista para el podcast Best in Show.

Enamorado del cine de terror y del suspense, Kramer no tiene reparos en señalar su relevancia en las recaudaciones de los cines. Un hecho que no debería pasar por alto nadie. "Queremos que la gente vea las películas en los cines y siento que ven terror, incluso películas como M3GAN, que es una especie de comedia de terror. Me encantó ver eso en un cine con el público", confiesa el mandamás de los Oscar.

Además, Kramer no duda en señalar también la falta de reconocimientos a actrices como Lupita Nyong’o, después de su participación en algunas horror films. "La actuación de Lupita hace unos años en Nosotros, donde realmente fueron dos interpretaciones, es una masterclass de actuación, muy sorprendente. He visto esa película tantas veces solo por verla actuar... Es extraordinaria y creo que su actuación estaba más allá de lo que había visto".

Una actuación denostada por los académicos que se sumó al olvido de una nominación a Toni Collette por su actuación en Hereditary (Ari Aster, 2018) o más recientemente a Mia Goth en sus trabajos en la trilogía de terror de Ti West, compuesta de X (2022), Pearl (2022) y MaXXXine (que se estrenará próximamente). Un ninguneo al cine género en los Oscar 2023 que la propia Goth denunciaba públicamente en diversas entrevistas.

Con la apertura de la Academia a nuevos miembros de todo el mundo y el nombramiento como director ejecutivo a Bill Kramer, quien era elegido en junio de 2022, las nominaciones podrían demostrar de una vez por todas un cambio hacia el cine de género. Una esperanza a un futuro prometedor.

