¿Por qué Lilly Wachowski no ha dirigido 'Matrix 4' con su hermana?

Los Coen no son los únicos hermanos cineastas que han decidido probar suerte por separado tras una fructífera carrera entera haciendo películas juntos. La cuarta entrega de Matrix, que ahora sabemos que se titula The Matrix: Resurrections, es la primera de la saga dirigida por una sola hermana Wachowski.

Lana Wachowski ha acometido en solitario la labor de dirección de The Matrix: Resurrections, por primera vez sin su hermana Lilly Wachowski al lado. Tampoco en labores de producción ni de escritura del guion, que Lana firma junto al novelista David Mitchell (El atlas de las nubes) y Aleksandar Hemon, ambos colaboradores suyos en la serie Sense8.

De hecho, los caminos de las hermanas Wachowski detrás de las cámaras ya se empezaron a bifurcar a partir de la segunda temporada de Sense8, y eso tiene bastante que ver en el hecho de que la nueva Matrix también la hayan realizado por separado. Después de firmar la primera tanda de episodios juntas como Las Wachowski, Lilly decidió ponerse a desarrollar otros proyectos dejando que Lana se encargara por su cuenta de la serie.

Lilly Wachowski ha explicado sus motivos en una rueda de prensa sobre la nueva temporada de su serie Work in Progress, donde le preguntaron por su ausencia de The Matrix: Resurrections. "Es difícil responder", contestó Lilly. "Cuando acabé mi transición estaba completamente agotada: habíamos hecho El atlas de las nubes, El destino de Júpiter y la primera temporada de Sense8 seguidas sin descanso. Eso son más de 100 días de rodaje para cada proyecto, coincidiendo con mi salida del armario y mi agotamiento, era como si el mundo se me viniera encima".

"Necesitaba tomarme un descanso de la industria. Necesitaba reconectar conmigo misma como artista, así que decidí volver a estudiar, a pintar y esas cosas", explica la cineasta. "Lana me propuso la idea que había tenido para otra película de Matrix y empezamos a hablar sobre ello, pero fue al mismo tiempo de la muerte de nuestros padres, con cinco semanas de distancia entre cada fallecimiento".

"Había algo en la idea de volver atrás y retomar algo que ya habíamos hecho que no me atraía para nada. No quería pasar esta etapa de cambio masivo en mi vida, con mi transición y el duelo por mis padres, volviendo a algo que ya había hecho, de algún modo volver a recorrer el mismo camino", concluye. "No lo sentía satisfactorio emocionalmente, sino todo lo contrario. No quería hacerlo".

A cambio, Lilly Wachowski puso en marcha su propio proyecto con la escritora Abby McEnany: la serie Work in Progress, protagonizada por McEnany, que se emite en el canal Showtime y acaba de empezar su segunda temporada.

Por último, también le preguntaron a la directora si volverá a colaborar con su hermana en un proyecto conjunto en el futuro. "¿Quién sabe? Quizás sí", fue su respuesta.

