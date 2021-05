¿Por qué la ‘Cruella’ de Emma Stone no fuma?

Cruella parte con un objetivo muy complicado: lograr que empaticemos con una villana que, cuando la conocimos a principios de los 60, quería asesinar a 101 cachorros de dálmata para hacerse un abrigo. Por mucho que en la nueva película de Disney esté interpretado por Emma Stone, se trata de un personaje muy peliagudo que, obviamente, ha experimentado ciertos retoques con respecto al clásico animado. Más allá de los cambios que la precuela pueda efectuar en la historia original, una cosa que se puede percibir en los tráilers es que esta Cruella De Vil no cuenta con ningún cigarro con boquilla al que dar caladas pérfidamente. Esta Cruella es sana. No fuma.

¿A qué se debe esto? Pues a una imposición que Disney efectuó sobre sus producciones allá por 2007 según la cual ninguna película producida en adelante por la compañía debía incluir personajes fumando. Dicha directriz se amplió en 2015 a todas las películas de Lucasfilm, Marvel y Pixar, y no es en absoluto exclusiva a la Casa del Ratón: en 2005 Warner Bros. se comprometió igualmente a limitar el consumo de tabaco en sus películas y hace un par de años, en 2019, Netflix fue noticia al decidir que todas sus producciones no dirigidas exclusivamente a adultos careciera de gente fumando. “Reconocemos que fumar es perjudicial y que cuando se retrata de forma positiva puede influir negativamente en los jóvenes”, se pudo leer en un comunicado entonces.

Ahora bien, ¿qué opina Emma Stone sobre esta prohibición de fumar? Pues, según revela la oscarizada actriz para The New York Times, al principio le dio algo de pena que su Cruella perdiera el cigarro con el trasvase a la acción real (algo que no pasó cuando la interpretó Glenn Close en 101 dálmatas, ¡más vivos que nunca!), aunque entiende a qué se debe. “Eso no está permitido en 2021. No se nos permite fumar en pantalla dentro de una película Disney. Pero era difícil no tener esa boquilla con su cigarro… me hacía mucha ilusión aparecer con el humo, pero no era posible. No quiero promover el tabaquismo, aunque tampoco quiero promover que se despellejen cachorros”, declaró.

Cruella, ambientada en el Londres de los años 70 y dirigida por Craig Gillespie, llega hoy a los cines y a Disney+ bajo suscripción premium. La película también cuenta en su reparto con Emma Thompson encarnando a la némesis de Cruella y con Joel Fry y Paul Walter Hauser como Horacio y Gaspar, los canónicos secuaces de la diva de la moda.

