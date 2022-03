Por qué Kristen Stewart rechazó un papel “estilo Drew Barrymore” en ‘Scream 4’

A principios de la década pasada Kristen Stewart aún no le había dado ese triunfal giro a su carrera, según el cual se adentró en el cine independiente y de autor para trabajar con Olivier Assayas, Woody Allen o Pablo Larraín. Este giro le ha llevado hoy a aspirar al Oscar a Mejor actriz por interpretar a Diana de Gales en Spencer, pero antes Stewart se disponía a interpretar a Bella Swann por última vez en la habitualmente vilipendiada Saga Crepúsculo. Así es como, coincidiendo con la preparación de Amanecer- Parte 2, a Stewart le ofrecieron un papel en Scream 4, que entonces preparaba Wes Craven. Pero dijo no.

Entrevistada por Slant Magazine, Stewart ha explicado por qué. Y es que al parecer la propuesta era que encarnara a una actriz de Puñalada, la franquicia ficticia que en la saga Scream remite a las películas que nosotros vemos como espectadores. En una versión temprana del asesinato inicial de Scream 4 (ese que se había convertido en una tradición desde que Drew Barrymore encontrara la muerte a manos de Ghostface en la Scream fundacional), era ella la que iba a ser la primera persona asesinada. Sin embargo, a Stewart le intimidaba el legado de Barrymore.

“Así que es el personaje de Drew el que es asesinado al principio y crearon toda una secuencia donde un montón de gente era asesinada emulando lo de Drew”, explica en referencia a cómo acabó siendo dicha secuencia inicial. “Pero al principio solo era una persona, y yo dije ‘no puedo hacer un Drew, no puedo tocar eso’. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero sí, luego acabaron haciendo una secuencia más amplia con no solo una víctima, si no recuerdo mal”. De hecho, según Stewart se apartó del proyecto la secuencia fue reescrita con un delirante montaje meta que involucraba a Lucy Hale, Shenae Grimes-Beech, Kristen Bell y Anna Paquin, muriendo todas ellas en un insuperable juego de espejos.

Dicha secuencia fue reescrita una y otra vez, tal y como el guionista Kevin Williamson reconocía en su momento. Otra idea lanzada fue empezar con un enfrentamiento entre Sidney Prescott (Neve Campbell) y Ghostface, en la que para distanciarse de lo visto en las películas anteriores fuera la chica quien sobreviviera, y el enmascarado quien fuera asesinado. “Iba a ser una pelea de 15 minutos en la que ella no paraba de apuñalarle, mientras el asesino le apuñalaba a ella. La sorpresa era que ella no moría, sino que esto le pasaba al asesino”. Wes Craven fue quien quiso cambiarla a como quedó finalmente, siendo Scream 4 la última película que dirigiera antes de morir.

Este año, sin embargo, la saga Scream ha vuelto con una quinta entrega titulada únicamente Scream, donde Craven ha sido sucedido por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. La película ha recibido buenas críticas y se ha topado con un buen desempeño en taquilla, lo que ha generado de inmediato la confirmación de una Scream 6. ¿Estaría interesada Stewart, ahora sí, en participar en la saga? “Tal vez. Leería el guion. Quiero mucho a Neve Campbell. Fue muy amable conmigo y me encanta esa película”, explica Stewart recordando el film de los 90 que lo empezó todo. “La he visto recientemente, aunque como adulta. Y es tan espeluznante. Me encanta la película porque ama el cine”.

Stewart cree que, si Scream es tan querida por el público, no se debe exactamente a su condición de slasher. “Lo mejor de Scream es lo que dice sobre el cine. Es tan consciente de sí misma. Se repliega sobre sí misma como seis veces. Me encanta lo mucho que le gusta el cine a Wes Craven y lo arraigado que está eso”, concluye. “Es una película totalmente nerd, no solo de terror”.

