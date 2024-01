¿Por qué Julia Ormond ('Leyendas de pasión') desapareció del cine cuando era la gran estrella de los 90?

“He aprendido a vivir y a cómo estar de verdad en el mundo, no apartada y contemplando la vida de los demás. Y nunca más huiré de la vida”. Quien escribió esto fue Billy Wilder, aunque la mano que trazara las palabras en una carta, y la voz por la cual las recordamos, fuera la de Audrey Hepburn en Sabrina (1954). Décadas después, Julia Ormond las repetiría en la adaptación que del clásico de Wilder hizo Pollack, y que en España está disponible gracias a SkyShowtime y a Movistar Plus+.

No sabemos si Julia Ormond aprendió realmente a vivir a la par que su personaje, la atolondrada e impresionable hija de un chófer a la que enamoró Harrison Ford. Sí, en cambio, que los años le han dado a Ormond una perspectiva cruelmente nítida de lo que puede ser la vida en las sombras de Hollywood. La actriz, que conoció a su marido en una representación de Cumbres borrascosas, también se topó con el hombre que habría de resquebrajar su carrera cuando Ormond se hallaba en la cima de su popularidad. Una cima borrascosa, aunque eso ella aún no lo sabía.

Julia Ormond y Brad Pitt en 'Leyendas de pasión' Cinemanía

'Leyendas de pasión' y leyendas siniestras

En los noventa, el rostro de Julia Ormond hizo enrojecer de pasión a Brad Pitt en la recordada película de Edward Zwick. En su versión original, las leyendas que se contaban sobre el arrebatador y osuno Tristan no eran de pasión, sino of the Fall. Del otoño. O, en el caso de Ormond, de la caída.

La actriz británica encadenó tres éxitos de taquilla: la epopeya romántica junto a Brad Pitt, la mencionada adaptación de Sabrina y El primer caballero, junto a Richard Gere y Sean Connery. A partir de aquí, su deslumbrante éxito comienza a difuminarse: Ormond se marcha de Hollywood y protagoniza una película danesa y otra rusa, regresa a los Estados Unidos para actuar con Vince Vaughn en la olvidada Estafadores y confirma que algo extraño había ocurrido con su siguiente paso, un telefilme en Reino Unido. La carrera de Ormond había retrocedido hasta la casilla de salida. Sus días de vino y alfombras rojas se esfumaron. Volvía a ser una actriz que aparecía en películas inglesas para televisión.

Julia Ormond en 'Smila, el misterio de la nieve' Cinemanía

Durante años, se dijo que Ormond se había apartado, voluntariamente, del sendero hacia la gloria. La actriz fundó a finales de los noventa una productora, Indican, que respaldó un documental sobre dos mujeres musulmanas durante la guerra de los Balcanes. El subtítulo de este largometraje era Historia sobre la violación, la guerra y las mujeres. Ormond hablaba, aunque el público lo ignorase, con conocimiento de causa.

Una víctima más de Harvey Weinstein

El pasado octubre, la actriz concedió una entrevista a Rolling Stone en la que comunicaba que había interpuesto una denuncia contra Harvey Weinstein, al que le esperan, por el momento, 21 años en la cárcel. El célebre e infausto productor de Miramax era, en los noventa, un gigante entre gigantes de la industria americana: Con 34, su nombre ha sido el segundo más mencionado durante los agradecimientos de un Óscar. El primero es el de Dios.

Ormond acusó a Weinstein de haberla agredido sexualmente en 1995. Entonces, entre actriz y productor mediaba una saludable relación profesional. Miramax había producido la última película de Ormond, Cautivos, y la británica había encontrado en el implacable mandamás a un hombre inesperadamente atento y predispuesto a ayudarla a escoger su próximo proyecto entre las decenas de guiones que, cada día, llegaban a manos del agente de Ormond.

Una noche de diciembre, Weinstein se citó con la actriz en un restaurante para discutir un proyecto en el que ambos colaboraban. Sin embargo, el dueño de Miramax no abordó el tema durante la cena, a pesar de que Ormond trató, por todos los medios, de encauzar la conversación. Lo único que obtenía ella de Weinstein era una invitación a una copa. Y luego a otra.

Harrison Ford y Julia Ormond en 'Sabrina'. Cinemanía

Cuando las bebidas hicieron mella en la actriz, Weinstein le propuso que se trasladasen hasta el apartamento de Ormond para, por fin, cerrar el proyecto que los habían traído hasta el restaurante. Según la intérprete, Weinstein se desnudó en cuanto entró en la casa de Ormond y obligó a su estupefacta anfitriona a hacerle una felación. Al día siguiente, Ormond recurrió a su agencia de representación y les contó lo ocurrido.

“Ni siquiera pareció que les sorprendiese. A pesar de que me creyeron, me recomendaron que me mantuviera callada”, recuerda Ormond, que también ha denunciado a esta agencia, la cual, poco después de que oyesen cómo una de sus principales estrellas había sido agredida por Weinstein, “perdieron interés en representarla”.

Julia Ormond en 'Mad Men' Cinemanía

La primera decisión de Ormond fue alejarse de Hollywood. Aceptó trabajar en una película danesa, Smila, misterio en la nieve, con la que esperó mantener a raya a Weinstein. Sin embargo, un día, durante el rodaje, los agentes de Ormond la advirtieron de que tenía visita. El productor había viajado a Dinamarca para hablar con ella. “’¿No podéis hacer nada para evitarlo?’, les pregunté, y ellos me respondieron que esto es algo de lo que debía encargarme yo”. Aunque le prometieron que estarían presentes en la reunión, los agentes desaparecieron y Ormond se vio a solas con su violador.

Según cuenta Ormond, Weinstein, aunque con discreción y diplomacia, la amenazó con tomar represalias si insistía en contar lo que había ocurrido. “La presidenta de Miramax [con la que Ormond tenía un contrato por dos años] te odia, así que estás bien jodida con la compañía”, le dijo Weinstein. A continuación, el productor le retiró el apoyo de Miramax a dos proyectos que Ormond iba a protagonizar. Sus agentes, entre tanto, le enviaron a los dirigentes de esta compañía cada nuevo guion que le llegaba, y en Miramax se encargaban de secuestrarlo. Así que Ormond se buscó a un nuevo agente, cerró la boca y, tras haber saboreado la fama, volvió a empezar de cero.

Julia Ormond en 'La conjura del Escorial' Cinemanía

¿Dónde hemos visto a Julia Ormond desde entonces?

Aunque su carrera se estrelló contra el infranqueable y monstruoso muro de Weinstein, Julia Ormond nunca ha dejado de trabajar, aunque se vio obligada a acomodarse en papeles secundarios que, a un público conocedor de su estatus en los noventa, le parecían incomprensibles. En los últimos años, hemos visto a Ormond interpretar a la suegra de Don Draper en Mad Men, en Inland Empire (David Lynch), El curioso caso de Benjamin Button (David Fincher), Che (Steven Sodebergh) e, incluso, en una película española de Antonio del Real, La conjura del Escorial.

Uno de sus últimos proyectos ha sido The Walking Dead: World Beyond, secuela de la zombídica serie que, no obstante, apenas ha contado con el favor del público.

