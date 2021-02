¿Por qué Hayao Miyazaki ha abandonado su retiro?

El estreno de El recuerdo de Marnie en 2014 parecía haber puesto punto final a la producción animada de Studio Ghibli, una vez Hayao Miyazaki había anunciado su jubilación. Que Isao Takahata falleciera cuatro años después tras haber firmado su obra cumbre (El cuento de la princesa Kaguya) no parecía que fuera a contribuir a la vuelta al trabajo del estudio, pero el caso es que en 2017 ya Miyazaki había anunciado que volvería, con una película que quería dejarle a su nieto en herencia titulada How do you live?. El posterior regreso a la compañía de Goro Miyazaki motivó, además, que Ghibli desarrollara un nuevo largometraje. Su título es Earwig y la bruja y ya se ha estrenado en EE.UU. vía HBO Max y cines seleccionados.

Earwig y la bruja, dirigida por el hijo de Miyazaki, se distancia de anteriores estrenos por su utilización del 3D, que Goro había empleado anteriormente en la serie Ronja, la hija del bandolero. Aún no tiene fecha de estreno en España, pero Goro ya ha sido entrevistado por medios como Slash Filmy podido dar alguna que otra pista sobre el futuro de Ghibli y, en concreto, por qué Miyazaki parece incapaz de permanecer retirado. El hijísimo, que ya dirigió para el estudio Cuentos de Terramar o La colina de las amapolas, rememoraba su regreso al estudio.

“Cuando volví a Ghibli no había nadie y parecía un almacén vacío”, explicaba el director de Earwig y la bruja. “Pensé ‘vale, así que no volveré a hacer películas nunca más’. Cuando vi a Toshio Suzuki, nuestro productor, parecía feliz y me dijo ‘¡ya puedo retirarme! Pero Hayao Miyazaki… no podía mantenerse al margen durante mucho tiempo. Necesitaba crear algo para poder vivir. Así que hizo un cortometraje para el Museo Ghibli y después se puso con un nuevo largometraje”. Dicho corto fue Boro the Caterpillar, realizado en 2018, y a partir de él Hayao pareció comprender que aún le quedaba mucho por hacer dentro del prestigioso estudio.

Tal parece que el trabajo es fundamental para el director de El viaje de Chihiro, y ha sido esta pulsión la que le ha llevado a hacer la costosa How do you live?, cuyo estreno no se espera hasta 2023 mínimo. “La esposa de Miyazaki, que es mi madre, solía decirle ‘espero que puedas relajarte y disfrutar del resto de tu vida’”, proseguía Goro. “Pero ha acabado aceptando el hecho de que no puede parar de crear, y ha pasado a decir ‘vale, si prefieres crear hasta el fin de tus días, entonces ve al estudio, no dejes de ir a la oficina”. Goro, por lo demás, asegura que Earwig y la bruja ya fue concebida con la animación 3D en mente, y todo apunta a que a Studio Ghibli aún le quedan muchas historias que contar.