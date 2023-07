¿Por qué hay tantos superhéroes en 'Superman: Legacy'?

Con Superman: Legacy se inaugura una fase nueva para el Universo DC, marcado por una convulsa continuidad desde que Warner Bros. quisiera darle las riendas a Zack Snyder hace diez años. Este Capítulo 1: Dioses y monstruos está capitaneado pues por James Gunn y Peter Safran como presidentes de DC Studios, siendo Gunn asimismo quien escribe y dirige la susodicha Superman: Legacy luego de terminar su colaboración con Marvel en la reciente Guardianes de la Galaxia: Volumen 3.

Superman: Legacy es un regreso a los orígenes del Último Hijo de Krypton, narrando su juventud entre Smallville y Metrópolis. De ahí que fuera muy esperada la elección de los jóvenes Clark Kent y Lois Lane que protagonizarían la película, y hubiera tanta celebración cuando Gunn confirmó que les interpretarían David Corenswet y Rachel Brosnahan. A continuación lo suyo habría sido esperar el fichaje de Lex Luthor (tanteándose a tal efecto a Dave Bautista, colaborador asiduo de Gunn, y los hermanos Alexander y Bill Skarsgård).

Pero Gunn tenía otros planes, y en vez de eso se puso a fichar a personajes que a priori no cabía esperar en una historia de orígenes de Superman. Nathan Fillion será Linterna Verde, Isabela Merced será Chica Halcón, Edi Gathegi será Mr. Terrific y lo último que supimos era que Anthony Carrigan interpretaría a Metamorfo. ¿A qué vienen tantos personajes nuevos? ¿Acaso Gunn quería aprovechar Superman: Legacy como lanzadera de los próximos protagonistas del Universo DC, estilo lo que quiso hacer en su día Batman v Superman: El amanecer de la Justicia?

Una vez le plantearon esta duda, Gunn ha respondido vía Instagram. Y nos ha tranquilizado: que haya tanto personaje conocido de los cómics no implica que Superman y Lois pasen a segundo plano. “Nunca he utilizado una película para preparar otra”, asegura el director de El Escuadrón Suicida. “Los personajes están ahí porque ayudan a contar mejor la historia de Superman, no para preparar próximos proyectos de la franquicia. Superman y Lois son los claros protagonistas”.

Con lo que todos estos personajes ocuparían en realidad roles secundarios, que apoyaran la relación central del superhéroe y la reportera del Daily Planet. Superman: Legacy tiene previsto rodarse en 2024 para un estreno el 11 de julio de 2025, sin haber aún confirmado el actor de Lex Luthor. Puede que esto tarde bastante en ocurrir, pues la huelga de SAG-AFTRA que acaba de estallar afectará forzosamente a la producción, y puede que se retrase.

