Por qué Dave Bautista quiso protagonizar ‘Ejército de los muertos’ (en vez de ‘El Escuadrón Suicida’)

Dave Bautista es el mejor colega que podrías tener. Lo sabe James Gunn, y lo confirmó cuando hará unos tres años fue despedido de Disney a cuenta de unos tuits del pasado. Según el director de Guardianes de la galaxia se vio en la calle, Bautista criticó duramente a la Casa del Ratón frente a los medios, y llegó a amenazar con rescindir su contrato con Marvel si Gunn no era traído de vuelta. Cosa que acabó ocurriendo, pero no sin que antes el cineasta aceptara dirigir para DC El Escuadrón Suicida y le propusiera a Bautista participar en ella. Al mismo tiempo le habían ofrecido protagonizar Ejército de los muertos, por lo que hubo un conflicto de intereses.

Finalmente, y por muy estrecha que fuera su amistad con Gunn, Bautista resolvió esta incompatibilidad en su agenda y se decantó por la película de Zack Snyder producida por Netflix. Vía SlashFilm ha explicado los motivos que le llevaron a ello, y tienen toda la lógica del mundo. “Tenía que conseguir una relación con Netflix, obtener un papel protagonista en una gran película, y que me pagaran mucho más dinero por ello. Tuve que llamar a James y decirle ‘me rompe el corazón porque como amigo quiero estar ahí contigo, pero profesionalmente es la mejor opción para mí”.

¿Comprometió esta decisión su amistad con Gunn? En absoluto. “Él dijo ‘lo entiendo perfectamente. Estoy orgulloso de que hayas llegado a esa posición y de que seas capaz de tomar estas decisiones difíciles’”. Por supuesto, que Bautista no aparezca en El Escuadrón Suicida no implica que vaya a ocurrir lo propio en el futuro de la saga de Guardianes de la galaxia. El actor volverá a interpretar a Drax en Thor: Love and Thunder (estreno 6 de mayo de 2022) y se pondrá nuevamente a las órdenes de Gunn en Guardianes de la galaxia Volumen 3, cuyo lanzamiento fue fijado hace pocos días para el 5 de mayo de 2023.

Entretanto, el deseo del intérprete es que Ejército de los muertos funcione lo bastante bien como para alumbrar una franquicia en Netflix que fortalezca su relación con la compañía; algo que ya está entre los planes de Snyder como demuestra la temprana producción de una precuela. Este film se estrena el 21 de mayo en la plataforma (la idea es que días antes se exhiba en unos cuantos cines), mientras que El Escuadrón Suicida sin Dave Bautista llegará a las salas españolas el próximo 30 de julio.