Por muy bien que le vaya a Disney+, Marvel sigue queriendo un estreno de ‘Viuda Negra’ en cines

Disney+ lleva quince meses entre nosotros. La esperada plataforma de streaming de la Casa del Ratón debutó a finales de 2019 (llegando algo después a España), y contaba entonces con el objetivo de que en 2024 hubiera podido aglutinar en torno a unos 90 millones de suscriptores. Sin embargo, y a tenor de un reciente evento, Disney+ ha sobrepasado todas las expectativas: el pasado diciembre tuvo 8.1 millones de nuevos abonados, ascendiendo el cómputo total de usuarios nada menos que a 94.9 millones. Un absoluto éxito, del que el CEO Bob Chapek y el resto de directivos se mostraban muy satisfechos.

Chapek atribuyó al estreno de Soul, la nueva película de Pixar, este reciente incremento de las suscripciones. “Fue algo muy bueno para nuestra base de consumidores”, admitió, y lo exultante de estas cifras pronto acabó derivando en que le preguntaran si esto iba a derivar en algún cambio con respecto al estreno de la largamente postergada Viuda Negra. El film que protagoniza Scarlett Johansson y dirige Cate Shortland debería haberse estrenado el año pasado, pero los retrasos motivados por la crisis del coronavirus han aplazado su fecha al próximo 7 de mayo. Dada la difícil distribución de la vacuna y lo imprevisible de las circunstancias, no puede descartarse que vaya a haber nuevos cambios.

Al fin y al cabo, Disney podría optar por un estreno directo en su plataforma (como ocurrió con Mulan y la citada Soul) o con un modelo híbrido, al que ya viene adscrito el próximo lanzamiento de Raya y el último dragón programado para este 5 de marzo. Dicho film de animación llegaría simultáneamente al streaming y a las salas que pudieran permitírselo, pero esto no parece ser una opción para Viuda Negra: Chapek sigue empeñado en que el film llegue exclusivamente a los cines, de ahí que muchos pronostiquen que esté al caer el anuncio de otro retraso.

El CEO de Disney aclaró, eso sí, que “seguirían examinando la situación con mucho cuidado por si han de revisar su estrategia”. La directiva debería tomar una decisión en el transcurso de las próximas tres o cuatro semanas, según recogen medios como The Hollywood Reporter, y habrá que ver cómo afecta esto a planes posteriores. Más allá de estrenos que ya se adelantó durante el pasado Investor Day que podrían ir directos al streaming (caso de Cruella o Pinocho), Viuda Negra es la primera película de todo un calendario que Marvel tiene planeado para este 2021, de forma que un nuevo retraso supondría una reacción en cadena.

Una situación difícil

Luego del estreno de Viuda Negra, la idea es que se estrenen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternos y Spider-Man 3 a lo largo de 2021, teniendo como fechas el 9 de julio, el 5 de noviembre y el 17 de diciembre. A lo que hay que añadir la sucesión de series estrenadas de Marvel estrenadas en Disney+, que ha inaugurado recientemente Bruja Escarlata y Visión pero daría lugar pronto a Falcon y el Soldado de Invierno (estreno el 19 de marzo), Loki y la serie de animación What if?. Un problema extra, ya que la idea de Feige era que estas series retroalimentaran la continuidad de las películas del MCU.

Estas dudas no han llegado a empañar el gran éxito de Disney+, que este 23 de febrero podría apuntalarse con la adhesión de Star, un canal nuevo de la plataforma donde dar cobijo a otras propiedades de la Casa del Ratón más enfocadas al público adulto. Este aumento del catálogo implicaría una subida en el precio a 8.99 euros en nuestro país, y desde Disney esperan que no haga sino mejorar unas cifras ya de por sí impresionantes… aunque en las que cabe hacer algún que otro matiz.

Hay que tener en cuenta que, de los 94 millones de usuarios revelados, un 30% de la cantidad corresponde a la audiencia de Hotstar, que se comercializa en pack con Disney+ dentro de Indonesia e India al ser propiedad de 21th Century Fox y, por tanto, de la Casa del Ratón una vez compró Fox. También hay que apuntar que no todo son motivos de alegría en Disney, puesto que el 2020 ha deparado numerosas pérdidas para la empresa a causa del coronavirus y, en concreto, la clausura de parques temáticos.

Dentro del tablero general del streaming, Disney sigue a bastante distancia de los suscriptores de Netflix, que se mantiene como la plataforma líder en este campo con 203 millones de clientes. Disney, gracias a sus usuarios de Hulu y ESPN+, se queda en segundo lugar con 146 millones de suscriptores, y por detrás están Amazon con 140 y Apple con 42.6.