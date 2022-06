Por fin tenemos Madonna: Julia Garner ('Ozark') dará vida a la reina del pop

Han sido largos meses de búsqueda, negociación y demás tira y afloja, pero parece que por fin tendremos Madonna. Al menos eso aseguran desde los medios estadounidenses, donde afirman que el estudio encargado de producir la película se ha decantado finalmente por Julia Garner, quien no en vano era una de las mejor posicionadas para dar vida a la cantante.

Como decimos, la actriz de la serie Ozark era una de las que partía con ventaja en un casting que ha envuelto a más de doce grandes estrellas, en entre las que se encontraban nada menos que Sydney Sweeney, Bebe Rexha, Odessa Young, Barbie Ferreira, Emma Laird, Alexa Demie o Florence Pugh. Esta última parecía la gran contendiente con Garner de cara al papel, pues contaba con el beneplácito de la propia Madonna y se había mostrado muy proclive a dar vida a la reina del pop, pero probablemente su apretada agenda no haya facilitado las cosas.

A diferencia de otros biopics musicales recientes como Bohemian Rhapsody, Rocketman o Elvis, que se estrena a finales de este mismo mes, el filme sobre la reina del pop estará dirigido por ella misma, en la que será la tercera aventura de la artista en el largometraje tras Obscenidades y sabiduría y Wallis y Eduardo: El romance del siglo.

"Transmitir el increíble viaje que me ha llevado la vida como artista, compositora, bailarina... un ser humano que intenta abrirse camino en este mundo. El centro de esta película siempre será la música. La música me ha hecho seguir adelante y el arte me ha mantenido viva. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión", explicaba Madonna en relación a la película y a por qué sería ella la responsable de dirigirla.

Con respecto a Julia Garner, este podría ser su primer gran papel protagonista a sus 28 años. La actriz natural de Nueva York comenzó con 17 en la cinta independiente Martha Marcy May Marlene junto a Elizabeth Olsen y desde entonces ha destacado en películas como The Assistant y series como Inventing Anna u Ozark, en la que da vida a Ruth Langmore. Con el de la cantante tendrá una oportunidad única no solo para encontrarse con el gran público sino también para poder exhibir unas dotes musicales de las que, con respecto a otras candidatas, aún no teníamos constancia de que tuviera.

