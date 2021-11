“Podría modernizarlo como al Capitán América”: este es el personaje de Marvel que Henry Cavill quiere interpretar

El cine superheroico ha sido clave en la carrera de Henry Cavill. Y es que, por mucho que su físico le hiciera susceptible de interpretar a James Bond en alguna ocasión (como de hecho el propio Cavill intentó que ocurriera, siendo descartado en el cásting que designó a Daniel Craig hace años), interpretar a Superman en El hombre de acero propulsó su fama de forma determinante. Desde entonces el actor ha vuelto a poner rostro al superhéroe en dos ocasiones más (tres si contamos como títulos distintos Liga de la Justicia y La Liga de la Justicia de Zack Snyder), paralelamente a que Netflix le fichara para ser Geralt de Rivia en The Witcher, que justo estrena segunda temporada a finales de este año.

Coincidiendo con la despedida de Craig como 007 que vimos en Sin tiempo para morir, Cavill ha vuelto a aparecer en las quinielas para ponerse al Servicio Secreto de Su Majestad, pero él parece estar más interesado en mantenerse dentro de las películas de superhéroes. El caos narrativo y corporativo de DC (en conjunto a la salida de Zack Snyder) hace cada vez más difícil imaginarse una secuela de El hombre de acero, y aunque a Cavill le encantaría protagonizarla ya le ha dado vueltas a qué podría aguardarle en la competencia. Es decir, en Marvel, de cuyo catálogo ha elegido un personaje que le llama bastante la atención, según le comenta durante una entrevista a The Hollywood Reporter.

A la pregunta de qué personaje del MCU le gustaría encarnar, Cavill se ha mostrado tan diplomático como imprevisible: “Nunca diría un personaje de Marvel que ya está siendo interpretado por otra persona porque todo el mundo está haciendo un trabajo genial ahí”, aclara. “Sin embargo, tengo Internet y he visto varios rumores sobre el Capitán Britania, y sería muy divertido hacer una versión guay y moderna de eso, tal y como modernizaron al Capitán América. Hay algo gracioso en ello, y me encanta ser inglés”. Cavill es consciente de que su ascendencia británica le hace perfecto para el papel, aunque no haya planes inmediatos por parte de Kevin Feige para llevar al Capitán Britania a la pantalla.

Este superhéroe, alias de Brian Braddock, fue creado en 1976 por Chris Claremont y Herb Trimpe, estando involucrado nada menos que Alan Moore en los primeros compases de su trayectoria. El Capitán Britania fue un personaje creado exclusivamente para el mercado británico, de ahí que encauzara elementos clásicos de su cultura como la presencia de Excalibur y el mago Merlín. Introducir la leyenda artúrica en el MCU sería una jugada arriesgada… pero no mucho más que lo que ha sido Eternals, y Cavill parece dispuesto a que el Capitán Britania suceda a Superman en su flamante currículum superheroico.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.