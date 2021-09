[San Sebastián 2021] 'El poder del perro': Benedict Cumberbatch devora el western de Jane Campion

12 años después de Bright Star, Jane Campion ha vuelto a la gran pantalla. No es que sus dos temporadas de la serie Top of the Lake bajaran de lo excelente, pero había ganas de recuperar el lírico y preciso lenguaje visual de la cineasta neozelandesa dentro de las dimensiones de un largometraje.

Ha sido con El poder del perro, adaptación de un libro homónimo del escritor estadounidense Thomas Savage que Campion ha filmado en los impresionantes paisajes naturales de Nueva Zelanda a pesar de tratarse de una historia ambientada en el estado de Montana durante los años 20 del siglo pasado. Estamos, por lo tanto, en territorio western. Un género ultracodificado en el que la cineasta deja su huella personal aunque, por desgracia, no se pueda considerar uno de los trabajos más inspirados de su carrera.

El poder del perro fue galardonada con el León de Plata a la mejor dirección en el pasado Festival de Venecia y, aunque la directora de Un ángel en mi mesa se muestra más comedida de lo habitual en la creación de imágenes realmente memorables, su puesta en escena es intachable.

Donde la película pierde pie es en el terreno del guion, quizás por una adaptación muy aligerada del original literario, que diluye la construcción de los personajes principales en medio de grandes elipsis marca de la casa Campion. Esto no sería demasiado grave si no fuera porque estamos ante un western de marcado caracter psicológico, fundamentado por completo en las relaciones y reacciones entre los protagonistas.

Ahí es donde El poder del perro lo fía todo a las interpretaciones de su formidable cuarteto principal. Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons son dos hermanos prósperos y propietarios de ganado que representan versiones contrapuestas de la masculinidad (y la civilización) en transformación de la época. El contraste entre el viejo Oeste y el nuevo que ha servido de materia prima a tantos westerns, desde El hombre que mató a Liberty Valance hasta Los hermanos Sisters.

Su relación, más cerca de una tensa indiferencia que del afecto fraternal, cambia cuando el más refinado (Plemons) se casa con una viuda (Kirsten Dunst), madre de un muchacho (Kodi Smit-McPhee) sensible que estudia medicina. La llegada de estas dos figuras, representantes de una sensibilidad que choca contra la tosquedad del personaje de Cumberbatch, activan todos sus resortes de masculinidad tóxica hasta hacer la convivencia insoportable.

En sus mejores momentos, El poder del perro recuerda a la sensacional El piano (y no solo porque aquí dicho instrumento –símbolo de cultura y civilización en medio de un entorno bárbaro y hostil– también juegue un papel clave) por cómo bascula los roles de los dos hermanos, equiparables de algún modo a las personalidades de los personajes de Sam Neill y Harvey Keitel en aquella.

Del mismo modo, Campion también dedica tiempo aquí a comprender motivos de comportamiento y no caer en un maniqueísmo simplista. Lástima que, como sucede con la banda sonora de Jonny Greenwood, el esfuerzo resulte menos inspirado que otras veces y acabe sabiendo a poco. Hasta el punto de que es Benedict Cumberbatch, con su actuación, quien devora la película haciendo notar las distintas capas de construcción consciente que implica cada gesto de su personaje.